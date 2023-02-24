Şamil Tayyar'dan MHP milletvekili Sermet Atay'a uyuşturucu ve fuhuş suçlaması! Deprem bölgesinde kavga çıktı

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay'la ilgili şok suçlamalarda bulundu. MHP'li Sermet Atay için uyuşturucu ve fuhuş suçlaması yapan Şamil Tayyar, bir diğer milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'ın yurtdışına kaçarken yakalanan müteahhit Yunus Kaya'nın hamisi olduğunu iddia etti.

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AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay'la ilgili şok suçlamalarda bulundu. Atay için uyuşturucu ve fuhuş suçlaması yapan Şamil Tayyar, bir diğer milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'ın yurtdışına kaçarken yakalanan müteahhit Yunus Kaya'nın hamisi olduğunu iddia etti. Nurdağı'nda yaptığı tüm binalar yıkılan AK Parti Meclis üyesi müteahhit Yunus Kaya, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şikayet edilmi, bugün da Mersin'de yakalanmıştı. İşte Şamil Tayyar'ın kişisel Twitter hesabından yaptığı o paylaşımlar...

Madem öyle inceldiği yerden kopsun...

- Uyuşturucu kaçakçılığından fuhuşa, bir dizi kirli ilişkide adı geçen, avukatlık yapan Sermet Atay, şahsımı dolaylı hedef alan twitini silmek zorunda kalınca, Erk Acarer denen süzme üzerinden çamur siyasetini seviyesiz bir noktaya taşıdı. Madem öyle, inceldiği yerden kopsun.

"Kirli vekilin kankası" Erk Acarer

- Erk Acarer, Gaziantep’teki o olaylı vakada Yılmaz Öztürkmen’in mektubundaki ‘Sermet Atay’ adını ‘Şamil Tayyar’ diye okuyacak kadar alçağın teki ve bu müptezelin kirli bağlantısıdır. Her cümlesi yalan iddialarla kankası kirli vekile yoldaşlığa soyunmuştur.

Ben Türk’üm, Yıldırır Kürt’tür!

- 2014’de Nurdağı Belediye Başkanı seçilen Mehmet Yıldırır, akrabam değildir. Ben Türk’üm, Yıldırır Kürt’tür. Yakınların evliliği yoluyla da akrabalığım yoktur. Yıldırır da ben de müteahhit Yunus Kaya’nın belediye meclis üyeliği adaylığına karşı çıktık. Siyasi husumet başladı.

Kaya’nın hamisi MHP’li Muhittin Taşdoğan

- Yunus Kaya aday olamayınca köyü Naimler’de AK Parti’ye ‘0’ oy çıktı, tüm oyları MHP aldı. Yıldırır’ın görevde kaldığı 5 yıl boyunca Yıldırır ile Kaya arasında sert kavgalar yaşandı. Kaya’nın hamisi MHP’li vekil Muhittin Taşdoğan’dı.

Kaya'yı AK Parti'den aday yaptılar

- Haziran 2018 seçimlerinde liste dışı kalınca Yunus Kaya ve ekibine gün doğdu. Önce Yıldırır’ın adaylığını engellediler, sonra Kaya’yı AK Parti’den belediye meclis üyesi yaptılar. Kaya her yerde ‘beni listeye Muhittin Taşdoğan koydu’ dedi. İlişkisini gizlemedi.

MHP'liler ama birbirinin gölgelerini kurşun sıkıyorlar

- Peki, Sermet Atay, bu kavgayı neden başlattı? Aklınca 1 taşla 2 kuş vurmak istedi. Taşdoğan’la aynı partideler ama gölgelerine kurşun sıkıyorlar. Kavganın buraya evrileceğini biliyordu. Nitekim Acarer, araya Taşdoğan’ı da sıkıştırdı.

Yargı ve emniyetteki kirli ilişkileri...

- Atay’ın benimle derdi neydi? Gazeteci Ruhi Aytaç’a ‘Sinan Ateş’le ilgili twiti nedeniyle kızdım’ demiş. Bu gerekçe makul değil, zira o twitte MHP’yi zan altında bırakacak ima yollu bile mesaj yoktu. Sanıyorum, yargı ve emniyetteki kirli ilişkileri önünde beni engel gördü.

Ben haysiyetimi sokakta bulmadım

- Ben haysiyetimi sokakta bulmadım. Siyaseti de kariyer veya zenginleşme aracı olarak görmedim. Gerekirse siyaseten bedelini de öderim. Onun için ne Atay’a ne süzme kankası Acarer’e pabuç bırakmam. İddialarınızı ispat etmezseniz şerefsiniz diyeceğim, şerefiniz yok ne çare.