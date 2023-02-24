Meral Akşener'den Erdoğan'a kader tepkisi! Afet kaderdendir ama felaket Beştepe’dendir

İYİ Parti lideri Meral Akşener, FOX TV'de yayınlanan İlker Karagöz ile Çalar Saat programında açıklamalarda bulundu. Akşener'in hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı. "Afet kaderdendir ama felaket Beştepe’dendir" diyen Akşener Erdoğan'ın kader sözlerine tepki gösterdi.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, FOX TV'de yayınlanan İlker Karagöz ile Çalar Saat programında Maraş depreminin ardından alınan aksiyonları eleştirerek Erdoğan'ın kader açıklamasına tepki gösterdi. Akşener, ''Yukarıdan talimat gelmeyince de hiçbir bürokratın kıpırdamadığı bir sistem. Evet deprem olması bu topraklarda bir kaderdir ama afetin bir felakete dönüşmesi kader değil o beceriksizliktir. Afet kaderdendir ama felaket Beştepe’dendir.'' dedi.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Depremin yıkıntıları üzerinden bir şeyler oluşturulmaya çalışıldı eksiklikleri yanlışları anladık. Bireyler olarak ve siyasetçiler olarak anladık, 99’da. 2002’de bugün bizi yöneten arkadaşlarımız iş başına geldiler. 2017’den sonra bu bürokrasi denilen illet sayın Erdoğan’ın ayağına pranga bağlayan bu illetten de kurtulmak için partili cumhurbaşkanlığı denilen her şeyin bir kişinin kararına bağlı olduğu bir sisteme geçildi.

Çok hızlı yürümesi gereken sistemin berbat bir bürokratik kararsızlık çıkardığını iyi kötü hissediyorduk da ben bu deprem esnasında gördüm karar alamıyor insanlar tüm bu yanlışlarına arka planında birincisi liyakatsizlik beceriksizlik ama bir de bu tek adam sisteminin getirdiği hızlı olması gereken kararların tam tersine alınamadığı.

Yukarıdan talimat gelmeyince de hiçbir bürokratın kıpırdamadığı bir sistem. Evet deprem olması bu topraklarda bir kaderdir ama afetin bir felakete dönüşmesi kader değil o beceriksizliktir. Afet kaderdendir ama felaket Beştepe’dendir. Umarım buradaki acayip beceriksizliklerin ortadan kaldırılması için adımlar atılır.

Afet büyük olup yönetilemeyince felaket büyük olmuş oldu. Dünyanın her bir köşesinden de insanlar yardım edebilmek için ülkelerden insanlar geldi o ülkelerin yöneticilerinin bu milletimize dair ortay koyduğu bir tavrı var teşekkür ediyoruz ama bugün iktidarın bir feraset gösterip, bugün oluşan bu atmosferden Türkiye'nin etrafında yarattığı o düşman çerçeveyi giderebilecek bir fırsat olarak değerlendirip diplomatik bir atak başlatabilir mi bilmiyorum. Yapabilirse süper olur.

Seçmen velinimet olmaktan çıktı son 20 yılda

Afet bölgesine 7 gün üst üste gittim, her gün bir yerdeydim. Kadınlar benden tuvalet istiyor, tuvalet. Milletimizin bize verdiği görev şu: Seni iktidara getiriyorum bize hizmet edeceksin. Bizim görevimiz seçmenin halkın avukatı olmaktır. Seçmen velinimet olmaktan çıktı son 20 yılda. Şuculuk buculuk yüzünden bölündür. Saçmalıklar üzerinden istismar edilen bir durum var.

Yardımların yerine ulaşamadığını farkettik

Genel Başkan yardımcılarımız 10 ile gittiler ve ilçe teşkilatlarımızdan bilgi aldık. Tüp meselesi bizim sahadan altığımız bilgidir. Soğuktan donarak ölmeyi hipotermi olarak açıkladı mesela sahadan bir arkadaşımız. Yardımların yerine ulaşamadığını farkettik.

AFAD müdürü Validen, Vali Genel merkezden izin alamadan iş yapamadı. Böyle bir şey olamaz dolayısıyla karar veremiyorlar. O ona bakıyor, o ona bakıyor en sonunda Beştepe'ye gidiyor. Behemehal ne olursa olsun çok iyi çalışıp bu ucube sistemi biz sizin oylarınızla değiştirmeliyiz.