Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nun bugün yapılacak kura çekimi öncesi Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.Abone ol
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu kura çekimi bugün yapılacak. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura çekimi, TSİ 14.00'te Avrupa Ligi eşleşmeleriyle başlayacak. Avrupa Konferans Ligi kuraları ise TSİ 15.00'te çekilecek.
Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde ise Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'un rakipleri belirlenecek.
İki turnuvada da gruplarını lider bitirerek doğrudan son 16 turuna kalan 8 takım, kurada seribaşı olacak. Seribaşı ekiplerin rövanş maçlarını evinde oynayacağı turda, aynı ülke takımları birbirleriyle eşleşemeyecek. Son 16 turu maçları, 9 ve 16 Mart'ta oynanacak.
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri:
Roma
Leverkusen
Union Berlin
Sporting
Juventus
Sevilla
Manchester United
Shakhtar Donetsk
Medipol Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri:
Anderlecht
Lazio
AEK Larnaca
Sheriff
Basel
Fiorentina
Gent
Lech Poznan