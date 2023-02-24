Antakya'da yaptığı tüm binalar ayakta kaldı tek can kaybı yok! Sırrı ortaya çıktı bakın ne yapmış

Hatay'ın Antakya ilçesinde yüzlerce bina yerle bir oldu. İlçede hasar almayan bazı binalar da var. Ergüvenoğlu ailesinin yaptığı 3 kamu binası, 12 apartman onlar arasında.İnşaat mühendisi Mustafa Ergüvenoğlu, binaları olması gerektiği gibi yaptıklarını söylüyor.

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Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem yüzlerce binanın yıkılmasına neden oldu. Ağır hasar gören bazı yapılar ise Defne merkezli 6.4 büyüklüğündeki son depremde yerle bir oldu.

NTV'den Melike Şahin'in haberine göre yüzlerce binanın yerle bir olduğu Antakya'da 12 apartman ve 3 kamu binası inşa eden Mustafa Ergüvenoğlu'nun yapıları sapa sağlam ayakta kaldı.

İnşaat mühendisi Mustafa Ergüvenoğlu, ''Kullandığımız demirleri bile kendim tek tek saydım. Betonlarım bozuksa o betonu gönderdim. Sonuçta ben bunu parayla satın alıyordum.'' dedi.

"Eksik olmasın diye başında bekledik"

Ergüvenoğlu, ''Bilime inanan babam en büyük rehberimdi.'' diyerek şu açıklamalarda bulundu:

''Yaptığımız tüm inşaatların başında eksik bir şey olmasın diye bekledik. Belki çok klasik olacak ama babam hep bize ‘Okumak zorunda değilsiniz, bir belediyenin temizlik işçisi de olabilirsiniz ancak bir sokağı temizlediğinizde tek bir çöp bırakmayacak şekilde yapın.' derdi.

Ergüvenoğlu, ''Yaptırdığımız her binanın başında kendim durmaya özen gösterdim. Eğer ben yoksam bile mutlaka bir teknik personelim başlarında bulundu. Bundan dolayı, ilk başta beni tanımayan ustalarım ve taşeronlarım bana ‘Biz dışardan sizin için uyuz bir insan olduğunuzu duyduk’ diyorlardı. Bunun yanı sıra üniversite hocalarımızdan da çok şey öğrendim. Can kaybının olmamasında hepsinin payı var.'' diye konuştu.