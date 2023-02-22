Görenler ilk başta TV ünitesi zannediyor, deprem korkusuyla evine bakın ne yaptı
|
İZMİR'de yaşayan bir vatandaşın, depremden korunmak için tasarladığı kabin görenlerin dikkatini çekti.
İzmir Bornova'da yaşayan 2 çocuk ve 5 torun sahibi emekli elektrik teknisyeni Mustafa Tozan, 30 Ekim 2020'deki 6,6'lık İzmir depremini yaşayanlardan oldu.
111
Tozan, her sarsıntıda yakınlarının yaşadığı panik üzerine çare düşündü. A Haber'de yer alan habere göre, Tozan, sığınak görevi görecek bir kabin tasarladı ve hayata geçirmek için kolları sıvadı.
211
Deprem anında sığınak görevi gören kabin dışarıdan bakıldığında televizyon ünitesi olarak görünüyor.
311
Depremden kurtulmak için üretilen kabinin içine yan tarafta bulunan kapıdan giriliyor.
411