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Kocaeli'de korkunç olay! Geride terlikleri kaldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de korkunç olay! Geride terlikleri kaldı

KOCAELİ’nin Derince ilçesinde üzerinden kimlik çıkmayan yaşlı adam, köprüden tünele düşerek hayatını kaybetti.

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Olay,Derince Tüneli’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşlı bir erkek şahıs köprüden tünele düştü. Tünelin içinde hareketsiz yatan bir şahsın görülmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. 

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Köprüdeki demir korkulukların dibinde ise terlikleri bulundu. 
Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

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