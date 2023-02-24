G7 ülkelerinden Ukrayna'ya 39 milyar dolar destek taahhüdü

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, G7 ülkelerinin bu yıl Ukrayna’ya 39 milyar dolar mali ve ekonomik destek taahhüt ettiğini açıkladı.

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ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya’dan oluşan G7 ülkelerinin maliye bakanları, Hindistan’da bir araya geldi. Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, G7 ülkelerinin bu yıl Ukrayna’ya 39 milyar dolar mali ve ekonomik destek taahhüt ettiğini bildirdi. G7’nin Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) gelecek aya kadar bir destek programı oluşturmak için çalışmalarını hızlandırmasını istediğini söyleyen Suzuki, "Ukrayna'ya olan sarsılmaz desteğimiz yeniden teyit edildi" dedi.

Yayınlanan ortak açıklamada, söz konusu destek ile hükümetin işleyişini korumasının, temel hizmetlerin sağlanmasına devam edilmesine, hasarlı altyapının onarılmasının ve ekonomide istikrar sağlanmasının amaçlandığı aktarıldı. IMF'nin Ukrayna ile yakın ilişkisine güçlü desteğin yinelendiği açıklamada, “IMF ve Ukrayna'yı Mart 2023'ün sonuna kadar inandırıcı, iddialı, tamamen finanse edilmiş ve uygun şekilde şartlandırılmış bir IMF programı sunmaya çağırıyoruz” denildi.

Ukrayna'nın kritik altyapısının onarımı, iyileştirilmesi ve yeniden inşasına destek ve katkıda bulunmaya yönelik ortak çabaların sürdürüleceği ifade edilen açıklamada, “Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası dahil olmak üzere ilgili uluslararası finans kuruluşları ile yakın koordinasyon sağlayacağız” denildi. Rusya'nın savaşına yanıt olarak koordineli ekonomik önlemlere yönelik ortak taahhüde vurgu yapılan açıklamada, “Yaptırımlarımız, Rusya'nın yasadışı savaşını yürütme kapasitesini önemli ölçüde baltaladı. Yaptırımların etkinliğini yakından izlemeye ve gerektiğinde daha fazla önlem almaya devam edeceğiz. Yaptırımlarımızı uygulamak ve yaptırımlardan kaçınma veya yaptırımlardan kaçınma girişimlerini önlemek. Bu çerçevede diğer ülkeleri de Rusya'ya yönelik yaptırımlarımıza katılmaya çağırıyoruz” denildi.

Rusya’ya yönelik yaptırımların gıda ve enerji güvenliği üzerindeki etkilerine dair Rusya'nın iddialarının reddedildiği açıklamada, “Rusya'yı hedef alan yaptırımlarımız enerji ve gıda güvenliğine zarar vermeyi amaçlamadığını ve bu tedbirlerin Rusya'nın küresel petrol fiyatlarındaki değişikliklerden beklenmedik karlar elde etme kabiliyetini azaltmak için tasarlandığını yeniden teyit ediyoruz” denildi.

Rusya'nın Ukrayna’ya yönelik savaşının enflasyonist baskıları artırdığı, tedarik zincirlerini daha da bozduğu, enerji ve gıda güvensizliğini artırarak küresel ekonomik zorlukları şiddetlendirdiğine dikkat çekilen açıklamada, “Savaşın bu olumsuz sonuçlarına ek olarak, değişen küresel finansal şartlar ve potansiyel borç krizleri arasında enflasyonist baskılar, finansal istikrara yönelik tehditler ve özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki sermaye çıkışları gibi daha fazla aşağı yönlü risklere karşı tetikte olmalıyız. Bu çerçevede, mali sürdürülebilirliği sağlarken ve finansal istikrarı korurken makroekonomik politikamızda çevik ve esnek olmaya devam edeceğiz” denildi.