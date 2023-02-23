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Depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapılacak

Depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu, 25 Şubat-6 Mart arasında oynanacak müsabakalarda depremde yaşamını yitirenler için saygı duruşu yapılacağını duyurdu.

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Türkiye tarihi deprem felaketi ile sarsıldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ili yıktı geçti. Oluşan bu afetin ardından spor dünyası adeta tek yürek oldu.

TFF, 25 Şubat tarihinde erteleme maçlarıyla başlayacak Süper Lig'de depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımız adına saygı duruşu kararı aldı.

1 dakikalık saygı duruşu yapılacak

25 Şubat-6 Mart tarihleri arasında oynanacak maçlarda, deprem felaketinde hayatlarını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağını açıkladı.

Ayrıca dileyen takımların siyah kol bandı veya siyah kurdele takabileceğini belirtti.

"Dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı ve/veya siyah kurdele takabilecek"

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın anısına, 25 Şubat - 6 Mart 2023 tarihleri arasında oynanacak olan tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı ve/veya siyah kurdele takabilecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."

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