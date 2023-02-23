BIST 5.086
DOLAR 18,87
EURO 20,02
ALTIN 1.103,82
HABER /  GÜNCEL

Deprem bölgesinde 17 günde 4 aylık deprem! Afet bölgesi ilan edildi

Deprem bölgesinde 17 günde 4 aylık deprem! Afet bölgesi ilan edildi

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 8 bin 550 artçı sarsıntının meydana geldiğini, 4 ayda kaydedilecek deprem sayısının, 17 günde gerçekleştiğini açıkladı. Öte yandan, Sivas'ın Gürün ilçesi de afet bölgesi ilan edildi.

Abone ol

 AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 8 bin 550 artçı sarsıntının meydana geldiğini, 4 ayda kaydedilecek deprem sayısının, 17 günde gerçekleştiğini açıkladı.

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar ayrıca, Sivas'ın Gürün ilçesinin de genel hayata etkili afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

ÖNCEKİ HABERLER
Hatay’da hasarlı binalara bir kez daha bakılacak
Hatay’da hasarlı binalara bir kez daha bakılacak
İzmir'de okul servisi şoförü torbacı çıktı! Araçta ele geçirilenlere bakın 'yuh artık'
İzmir'de okul servisi şoförü torbacı çıktı! Araçta ele geçirilenlere bakın 'yuh artık'
Mekke hem de Medine'de 4 yeni proje! Hacı adayı kapasitesi arttırılıyor
Mekke hem de Medine'de 4 yeni proje! Hacı adayı kapasitesi arttırılıyor
PFDK kararları açıklandı! Fenerbahçe'ye ceza yağdı: Jorge Jesus'un cezası belli oldu!
PFDK kararları açıklandı! Fenerbahçe'ye ceza yağdı: Jorge Jesus'un cezası belli oldu!
Deprem bütün mahalleyi enkaza çevirdi! Geçen yıl yapılan bina da yerle bir oldu
Deprem bütün mahalleyi enkaza çevirdi! Geçen yıl yapılan bina da yerle bir oldu
Deprem bölgesinde 'asbest' tehlikesi! Uzmanlar uyarıyor
Deprem bölgesinde 'asbest' tehlikesi! Uzmanlar uyarıyor
Hatay'da yeniden büyük deprem olacak mı? Prof. Şükrü Ersoy konuştu
Hatay'da yeniden büyük deprem olacak mı? Prof. Şükrü Ersoy konuştu
Biz arayınca inme iniyor artık yetkililere diyip Oğuzhan Uğur paylaştı
Biz arayınca inme iniyor artık yetkililere diyip Oğuzhan Uğur paylaştı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK ve FETÖ mensubu 16 şahıs gözaltına alındı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK ve FETÖ mensubu 16 şahıs gözaltına alındı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Beşar Esad'a taziye mektubu! Depremde ölenler için...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Beşar Esad'a taziye mektubu! Depremde ölenler için...
Depremin yıktığı Hatay'ın Belediye Başkanında olay açıklamalar: Hesap vermeye hazırım
Depremin yıktığı Hatay'ın Belediye Başkanında olay açıklamalar: Hesap vermeye hazırım
Oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisinin yargılandığı davada mütalaa! İşte istenen ceza...
Oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisinin yargılandığı davada mütalaa! İşte istenen ceza...