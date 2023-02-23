Deprem bölgesinde 17 günde 4 aylık deprem! Afet bölgesi ilan edildi

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 8 bin 550 artçı sarsıntının meydana geldiğini, 4 ayda kaydedilecek deprem sayısının, 17 günde gerçekleştiğini açıkladı. Öte yandan, Sivas'ın Gürün ilçesi de afet bölgesi ilan edildi.Abone ol
AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 8 bin 550 artçı sarsıntının meydana geldiğini, 4 ayda kaydedilecek deprem sayısının, 17 günde gerçekleştiğini açıkladı.
AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar ayrıca, Sivas'ın Gürün ilçesinin de genel hayata etkili afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu.