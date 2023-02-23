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Mekke hem de Medine'de 4 yeni proje! Hacı adayı kapasitesi arttırılıyor

Mekke hem de Medine'de 4 yeni proje! Hacı adayı kapasitesi arttırılıyor

Suudi Turizm Geliştirme Fonu, kutsal Ramazan ayında hacılar için hem Mekke hem de Medine'de dört yeni proje uygulamak için 1 milyar Suudi riyali (267 milyon dolar) tahsis etti. 2025 yılına kadar 15 milyon umre hacısını kabul etmeyi hedefleyen Suudi Arabistan, pandemiden önceki rakamlara dönmeyi bekliyor.

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Suudi Turizm Bakanı Ahmed Al-Khatib, Suudi Hac Bakanı Dr. Tawfiq Al-Rabiah eşliğinde iki kutsal şehre yaptığı inceleme ziyaretinde, yeni projelerin konaklama tesislerinin kapasitesini artırmayı, hacıların ve ziyaretçilerin artan talebine yanıt olarak 2023 yılı sonuna kadar Mekke ve Medine'de 5 bin yeni otel odası ekleme planının bir parçası olarak hizmetlerini iyileştirme hedeflediğini belirtti.

Suudi Arabistan, 2025 yılına kadar 15 milyon hacı ağırlamayı kolaylaştırmak ve kapasiteyi artırmak, 2030 yılına kadar da, yılda 30 milyon hacıya ulaşmayı hedefliyor.

Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu'nu gerçekleştirmeye yönelik programlardan biri olan Rahman'ın Misafirlerine Hizmet programı, mümkün olan en fazla sayıda Müslümanın Hac ve Umre ibadetlerini kolay ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmesine imkan sağlamayı amaçlıyor.

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