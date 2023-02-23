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Emniyet, aralıksız peşlerinde! Deprem provokatörü 27 kişi daha tutuklandı

Emniyet, aralıksız peşlerinde! Deprem provokatörü 27 kişi daha tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunun 27 kişinin tutuklandığını duyurdu.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7 gün 24 saat esasına göre sanal faaliyetleri yürütüyor.

Meydana gelen depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlar üzerinde korku ve panik oluşturmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 951 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderildi.

559 hesap yöneticisi hakkında ise adli işlem başlatıldı. Ardından Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 138 şahıs gözaltına alınırken, 27 kişi ise tutuklandı.

Öte yandan, depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşların iyi niyetlerini suiistimal etmek amacıyla oluşturulmuş 81 adet “oltalama (phishing)” dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesinin kapatılması sağlandı.

Resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 adet sosyal medya hesabı ile ilgili de gerekli işlemler yapıldı. Ayrıca "deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 adet kripto varlık cüzdan adresi ise tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlandı.

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