Taha Duymaz'ın çocukluk fotoğrafı hüzne boğdu! Enkazdan çıkan eşyalarını ablası paylaştı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli deprem, on binlerce can kaybına neden oldu. 11 ilin etkilendiği depremlerden biri de Hatay'dı. Büyük yıkımların olduğu Hatay'da enkaz altında kalan isimlerden biri de fenomen Taha Duymaz olmuştu.