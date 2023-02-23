Taha Duymaz'ın çocukluk fotoğrafı hüzne boğdu! Enkazdan çıkan eşyalarını ablası paylaştı
Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz depremde hayatını kaybetti. Hatay'da enkaz altından günler sonra cansız bedeni çıkarılan Taha Duymaz'ın çocukluğuna dair fotoğraf görenleri bir kez daha duygulandırdı. Öte yandan ablası Taha'nın enkazdan çıkan eşyalarını paylaşıp 'Allah'ım kimseye bu acıyı yaşatmasın' dedi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli deprem, on binlerce can kaybına neden oldu. 11 ilin etkilendiği depremlerden biri de Hatay'dı. Büyük yıkımların olduğu Hatay'da enkaz altında kalan isimlerden biri de fenomen Taha Duymaz olmuştu.
Çektiği yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz, depreme Hatay'da halasının evinde yakalanmıştı.
Ailesinin ve sosyal medyada çok sayıda insanın umut dolu bekleyişi, günler sonra yerini acıya bırakmıştı.
Taha Duymaz'dan acı haber 12 gün sonra gelmişti. Genç fenomenin cansız bedeni enkaz altından günler sonra çıkarılmıştı. Kahreden haberi Dilan Polat sosyal medyadan duyurmuş, Taha Duymaz için baş sağlığı mesajları yağmıştı.