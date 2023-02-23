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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden depremzede öğrencilere ücretsiz kurs

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden depremzede öğrencilere ücretsiz kurs

ANKARA Büyükşehir Belediyesi, depremzede öğrenciler için ücretsiz Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kursları düzenleyecek.

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LGS hazırlık kursları kapsamında, 7. ve 8. sınıf öğrencilerine ücretsiz eğitim verilecek. Kurslardan faydalanmak isteyen depremzede öğrenciler, Osmanlı Aile Yaşam Merkezi'ne giderek ya da 0312 507 37 30 numaralı telefondan bilgi alabilecek.

YKS hazırlık kursları kapsamında ise depremzede öğrencilere ücretsiz matematik, Türkçe, kimya ve fizik dersleri verilecek.

Ücretsiz kurslardan yararlanmak isteyen öğrenciler, kursun düzenleneceği Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi'ne giderek veya 0312 380 10 47-48 numaralı telefondan bilgi edinebilecek.

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