BIST 5.071
DOLAR 18,87
EURO 20,06
ALTIN 1.110,62
HABER /  EKONOMİ

Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor! 50 ya da 150 puan faiz indirimi...

Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor! 50 ya da 150 puan faiz indirimi...

Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklıyor. Son iki toplantıda faizi yüzde 9'da sabit tutan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun bugün faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Piyasa anketlerine göre Merkez bugün 50 ile 150 baz puan arasında faiz indirimine gidecek...

Abone ol

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizine ilişkin kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak. 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılacak ilk PPK toplantısında faiz indirimi kararının çıkması bekleniyor. 

AA Finans anketi: 100 baz puan indirim

AA Finans'ın 17 ekonomistle gerçekleştirdiği ankette; 10 ekonomist yüzde 9 düzeyinde bulunan politika faizinin 100 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, 1'i bu indirimin 150 baz puan olacağını tahmin etti. Ekonomistlerden 6'sı ise politika faizinin sabit tutulmasını beklediğini ifade etti.

Reuters anketi: 50 baz puanlık indirim

Reuters'ın anketine göre ise Merkez Bankası'nın 50 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirmesi öngörülüyor. Ankete katılan 17 ekonomistin 8'i faizlerin sabit tutulmasını beklerken 9 ekonomist 50 ila 200 baz puan aralığında faiz indirimi tahmin ediyor.

150 baz puan ihtimali de masada

ABD merkezli küresel bankaların bazıları da TCMB'den faiz indirimi bekliyor. Morgan Stanley'nin geçen hafta yayımlanan raporunda politika faizinin 100 baz puanlık bir indirimle yüzde 8’e çekilmesinin beklendiği ifade edildi.

Raporda ayrıca, “Deprem felaketi ve acil afet yardımı için bankalar özellikle devlet bankaları tarafından sağlanacak desteklere duyulan ihtiyacın 150 baz puanlık daha büyük bir faiz indirimi veya Mart toplantısında ilave bir faiz indirimi olasılığını artırdığı görüşündeyiz” denildi.

JPMorgan da geçen hafta yayımlanan raporunda, Merkez Bankası'nın Şubat'ta 100 baz puanlık indirime gideceği tahminin de bulunmuştu.

Goldman'a göre faiz kararı değişmeyebilir

Goldman Sachs ise Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan indirmesi ile faizi sabit tutma olasılığını eşit düzeyde gördüğünü açıklamıştı. Ocak ayındaki PPK toplantısında faizi sabit tutan TCMB, toplantı sonrasında yayımladığı metinden politika faizinin yeterli olduğuna ilişkin ifadeyi çıkarmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, faiz indirimi mesajı vermişti 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ocak ayı sonunda katıldığı bir televizyon yayınında, ''Dünyada faizi sürekli yükselttiler. Ben de tam aksine faizi indirmenin mücadelesini verdim. Şu anda bizde faiz yüzde 9, bunu daha da düşüreceğiz'' diye konuşmuştu. Merkez Bankası, 2022 yılının ağustos ve eylül aylarında 100, ekim ve kasım aylarında ise 150'şer baz puanlık faiz indirimleri gerçekleştirmişti. Politika faizi, kasım ayında bu yana yüzde 9 seviyesinde bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Boğazda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı seferler iptal edildi
Boğazda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı seferler iptal edildi
Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık ücretsiz olacak
Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık ücretsiz olacak
Depremzedelere yardım maçında kavga! Taraftarın karşı tribüne yaptığı hareket ortalığı karıştırdı
Depremzedelere yardım maçında kavga! Taraftarın karşı tribüne yaptığı hareket ortalığı karıştırdı
Hakan Çalhanoğlu maçın oyuncusu seçildi İnter kazandı Şampiyonlar Ligi maçları sonuçları
Hakan Çalhanoğlu maçın oyuncusu seçildi İnter kazandı Şampiyonlar Ligi maçları sonuçları
Benzine indirim geldi, motorine de indirim geliyor! İşte güncel ve indirimli fiyatlar....
Benzine indirim geldi, motorine de indirim geliyor! İşte güncel ve indirimli fiyatlar....
Ali Ağaoğlu'ndan yeni 'çürük bina' açıklaması! Van depremi videosu TT olmuştu
Ali Ağaoğlu'ndan yeni 'çürük bina' açıklaması! Van depremi videosu TT olmuştu
Deprem Adıyaman’da 6 oteli yıktı! Soruşturma sürüyor onlarca kişi hayatını kaybetti
Deprem Adıyaman’da 6 oteli yıktı! Soruşturma sürüyor onlarca kişi hayatını kaybetti
AK Parti'de seçim beyannamesine deprem revizyonu! 'Acil eylem planı' formülü: 81 ilde yürürlüğe alınacak
AK Parti'de seçim beyannamesine deprem revizyonu! 'Acil eylem planı' formülü: 81 ilde yürürlüğe alınacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 ülkenin büyükelçisi değişti karar Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 ülkenin büyükelçisi değişti karar Resmi Gazete'de
Son deprem Kahramanmaraş'ta oldu! Yeni deprem kaç şiddetinde?
Son deprem Kahramanmaraş'ta oldu! Yeni deprem kaç şiddetinde?
Türkiye'de artçı depremler ne zaman bitecek? ABD'li uzmanlardan dikkat çeken yorum
Türkiye'de artçı depremler ne zaman bitecek? ABD'li uzmanlardan dikkat çeken yorum
Afyonkarahisar'da 81 yaşındaki adam dehşet saçtı
Afyonkarahisar'da 81 yaşındaki adam dehşet saçtı