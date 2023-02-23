Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor! 50 ya da 150 puan faiz indirimi...

Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklıyor. Son iki toplantıda faizi yüzde 9'da sabit tutan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun bugün faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Piyasa anketlerine göre Merkez bugün 50 ile 150 baz puan arasında faiz indirimine gidecek...

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizine ilişkin kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak. 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılacak ilk PPK toplantısında faiz indirimi kararının çıkması bekleniyor.

AA Finans anketi: 100 baz puan indirim

AA Finans'ın 17 ekonomistle gerçekleştirdiği ankette; 10 ekonomist yüzde 9 düzeyinde bulunan politika faizinin 100 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, 1'i bu indirimin 150 baz puan olacağını tahmin etti. Ekonomistlerden 6'sı ise politika faizinin sabit tutulmasını beklediğini ifade etti.

Reuters anketi: 50 baz puanlık indirim

Reuters'ın anketine göre ise Merkez Bankası'nın 50 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirmesi öngörülüyor. Ankete katılan 17 ekonomistin 8'i faizlerin sabit tutulmasını beklerken 9 ekonomist 50 ila 200 baz puan aralığında faiz indirimi tahmin ediyor.

150 baz puan ihtimali de masada

ABD merkezli küresel bankaların bazıları da TCMB'den faiz indirimi bekliyor. Morgan Stanley'nin geçen hafta yayımlanan raporunda politika faizinin 100 baz puanlık bir indirimle yüzde 8’e çekilmesinin beklendiği ifade edildi.

Raporda ayrıca, “Deprem felaketi ve acil afet yardımı için bankalar özellikle devlet bankaları tarafından sağlanacak desteklere duyulan ihtiyacın 150 baz puanlık daha büyük bir faiz indirimi veya Mart toplantısında ilave bir faiz indirimi olasılığını artırdığı görüşündeyiz” denildi.

JPMorgan da geçen hafta yayımlanan raporunda, Merkez Bankası'nın Şubat'ta 100 baz puanlık indirime gideceği tahminin de bulunmuştu.

Goldman'a göre faiz kararı değişmeyebilir

Goldman Sachs ise Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan indirmesi ile faizi sabit tutma olasılığını eşit düzeyde gördüğünü açıklamıştı. Ocak ayındaki PPK toplantısında faizi sabit tutan TCMB, toplantı sonrasında yayımladığı metinden politika faizinin yeterli olduğuna ilişkin ifadeyi çıkarmıştı.