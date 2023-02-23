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Süper Lig'de ertelenen 4 maçta görev yapacak hakemler açıklandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Süper Lig'de ertelenen 4 maçta görev yapacak hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak erteleme maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü oynanması gereken ancak Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremler sebebiyle ertelenen Giresunspor - Kayserispor, Ümraniyespor - Adana Demirspor ve Fenerbahçe - Konyaspor maçları ile Taksim'de meydana gelen patlama sonrası ileri bir tarihe alınan Beşiktaş - Antalyaspor mücadeleleri 25 Şubat Cumartesi ve 26 Şubat Pazar günü oynanacak. Bu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler de açıklandı.

Süper Lig'de erteleme maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

25 Şubat Cumartesi
19.00 Giresunspor - Kayserispor: Ali Şansalan
19.00 Fenerbahçe - Konyaspor: Halil Umut Meler

26 Şubat Pazar
16.00 Ümraniyespor - Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan
19.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen

Süper Lig ne zaman başlayacak?

Deprem nedeniyle ara verilen Süper Lig'de maçlar 3 Mart tarihiyle oynanmaya başlanacak. 3 Mart'ta Alanyaspor- Başakşehir maçıyla başlayacak 24'üncü haftanın takvimi ise şöyle:

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