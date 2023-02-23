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Şimdi de Kayseri sallandı! Ahmet Ercan'ın ilk açıklaması korkuttu

Şimdi de Kayseri sallandı! Ahmet Ercan'ın ilk açıklaması korkuttu

Kayseri’de meydana gelen küçük depremler korkuttu. Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan bölgedeki fay kırıklarını gösteren bir harita paylaşarak 7.9 büyüklüğündeki depremin etkisiyle küçük depremciklerin bölgede yaşandığını belirtti.

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Kayseri'de gece saatlerinde 3.1 ve 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, ilk deprem saat 01.54'te Hacılar ilçesine bağlı Karpuzsekisi Mahallesi'nde meydana geldi.

Bu depremin ardından 05.45'te de yerin 5 kilometre derinliğinde İncesu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından, depremi hissettiklerini söylerken, meydana gelen depremlerde can ve mal kaybı meydana gelmediği öğrenildi.

7,9’un etkisiyle bu kırıklar depremcik üretiyor

Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da sosyal medya hesabı üzerinden Kayseri’de meydana gelen son depremlerle ilgili kısa bir değerlendirmede bulundu. Ercan yaptığı paylaşımlarda “Kayseri’de küçük DB açılma kırıkları var. Ayrıca Mersin’den gelen sol atımlı Ecemiş ile Divriği’ndan gelen Deliler kırığı Kayseri’de birleşiyor. Kayseri, Batıdaki Erkelet-İncesu ile Doğudaki Talas Kırıkları arasında kalıyor. M7,9’un etkisiyle bu kırıklar depremcik üretiyor” ifadelerini kullandı.

Ercan ayrıca Kayseri dolayında diri fay kırıklarını gösteren bir fay haritası da paylaştı:

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