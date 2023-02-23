Hande Fırat iki önemli toplantıdan kulis aktardı 'yüzde 99' diyerek seçim tarihini duyurdu

Gazeteci Hande Fırat CNN Türk’teki canlı yayında seçim tarihine ilişkin önemli bir iddia ortaya attı. Önemli iki toplantının yapıldığını ifade eden Fırat ‘yüzde 99’ diyerek seçim tarihinin 14 Mayıs'ta olacağını duyurdu.

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Gazeteci Hande Fırat seçim tarihine ilişkin çok konuşulacak bir kulis bilgisini paylaştı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin ardından seçimin ertelenip ertelenmeyeceği konusunda yapılan yorumlar kafaları karıştırdı.

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat bu konuyla ilgili aldığı duyumları aktardı.

Seçimler yüzde 99 oranında 14 Mayıs'ta

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programına katılan ve seçim takvimine yönelik duyumlarını bildiren Hande Fırat “Yüzde 99 oranında seçim 14 Mayıs'ta yapılacak" iddiasında bulundu.

Hande Fırat burada yaptığı konuşmada "Bugün iki önemli toplantı yapıldı. Biri parti dışında bir merkezde, diğeri partide. Yani parti dışında bir merkez derken birçok teknik kişi bir araya geldi 'seçim hangi tarihte yapılmalı?' diye. Sonrasında da partide kurmaylar bir araya geldi. Bugünkü toplantıların neticesinde yüzde 99 oranında Mayıs'ta seçim yapılacak görünüyor" ifadelerini kullandı.