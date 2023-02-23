Depremler sonrası herkesi korku sardı! Türkiye mahalle mahalle bu haritayı inceliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye genelinde korkuya kapılan vatandaşlar kendi yaşadıkları bölgelerdeki fay hatlarını harita üzerine inceliyor. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü de “Yenilenmiş Diri Fay Haritası”nı yayımladı. Haritada mahalle detayına inilebilecek düzeyde ayrıntılar yer alıyor.

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Türkiye’yi sarsan depremlerin ardından il, ilçe ve mahalle bazında evlerinin deprem açısından güvenli olup olmadığı incelenmeye başladı. İlk kez 2013 yılında yayımlanan, son depremlerden sonra güncellenen, Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü’nün “Yenilenmiş Diri Fay Haritası”nda ise mahalle düzeyinde ayrıntı bulunuyor.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar; harita başında deprem riskini değerlendirmeye çalışırken, MTA da geçtiğimiz günlerde “Yenilenmiş Diri Fay Haritası”nı paylaştı.

MTA Yenilenmiş Diri Fay Haritası, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından değil, 2011’de tamamlanan bir projenin ürünü olarak 2013 yılında yayımlandı. Diri fay haritasının güncellenmesine ilişkin MTA Genel Müdürlüğü tarafından 2004-2011 yılları arasında yürütülen proje kapsamında, tüm Türkiye anakarasında hava fotoğrafı ve uydu görüntüleri destekli 1/25.000 ölçek hassasiyetinde detaylı arazi çalışmaları yürütüldü. Bu kapsamda hazırlanan haritalar 1/250.000 ve 1/1.250.000 ölçeğinde basılarak bilim adamlarının ve kamuoyunun kullanıma sunuldu.

Türkiye Diri Fay Haritası’nda Türkiye’den geçen fayların yüzeyde gözlenen uzunlukları, hareket türleri ve segment yapılarına ait bilgiler yer alıyor.

Deprem kırıkları ile örtüştü

Diri fayların haritalanması, detaylı arazi gözlemleri ile yapılıyor. Bu nedenle, yüzeyde herhangi bir yansıması olmayan fayların haritalanması mümkün olmuyor. Fakat zaman içinde farklı yöntemlerin ortaya çıkması veya mikro deprem aktivitelerinin tespit edilmesi sonucunda fay haritalarının güncellenmesi gerekiyor.

MTA’dan alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş merkezli depremde ortaya çıkan yüzey kırıklarının neredeyse tamamı, daha önce gerçekleştirilmiş arazi çalışmaları sonucu tespit edildi. Bu nedenle, deprem sonrası ortaya çıkan yüzey kırıkları, söz konusu diri faylar ile büyük bir çakışma gösteriyor. Bu fayların Kahramanmaraş depremi sırasında ortaya çıkmadığı, daha önce haritalanmış ve varolan faylar olduğu vurgulanıyor.

AFAD’ın haritasından farkı ne?

Halk arasında en çok bilinen haritalardan olan ve tehlikeli bölgelerin kırmızı renkle vurgulandığı AFAD’ın “Türkiye Deprem Tehlike Haritası” ise 1945’den bugüne yenilenen 7 farklı haritanın mirasçısı durumunda. 2013 yılında Türkiye Diri Fay Haritası’nın yayımlanmasının ardından “Türkiye Deprem Tehlike Haritası” da bu faylar ve yeni veriler üzerinden 2018 yılında güncellendi. AFAD’ın deprem riskini gösteren haritada diri faylar sadece verilerden biri olarak yer alıyor. MTA ‘Diri Fay Haritası’nda fayların uzunlukları, karakterleri ve geometrileri hakkında bilgi yer alırken AFAD’ın haritası ise ortaya çıkacak yıkıcı bir deprem sonucunda yersel hareket miktarı (PGA) yani sarsıntı hakkında bilgi veriliyor.