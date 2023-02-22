BIST 5.086
DOLAR 18,87
EURO 20,11
ALTIN 1.114,69

Depreme camide yakalandılar: Tekbir getirip, kolonlara sarıldılar! Korku dolu anlar kamerada

|
Depreme camide yakalandılar: Tekbir getirip, kolonlara sarıldılar! Korku dolu anlar kamerada

MALATYA'da, Kahramanmaraş merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bir caminin güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde, vatandaşların panik anları görülüyor.

Depreme camide yakalandılar: Tekbir getirip, kolonlara sarıldılar! Korku dolu anlar kamerada

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 11 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ederken, bölgede çekilen görüntüler ise afetin boyutunu gözler önüne seriyor.

124
Depreme camide yakalandılar: Tekbir getirip, kolonlara sarıldılar! Korku dolu anlar kamerada

Günler sonra ortaya çıkan 7.6 büyüklüğündeki depreme ait görüntüler, Battalgazi ilçesi Hasan Varol Mahallesi’nde bulunan Kernek Karagözlüler Camii’nin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

224
Depreme camide yakalandılar: Tekbir getirip, kolonlara sarıldılar! Korku dolu anlar kamerada

Deprem sırasında vatandaşların panik anları görülürken, emekleyen, kedisini arayan, işaret parmağını kaldırarak camide tekbir getiren ve kolonlara sarılanlar yer alıyor.

324
Depreme camide yakalandılar: Tekbir getirip, kolonlara sarıldılar! Korku dolu anlar kamerada
424