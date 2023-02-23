Depremzedeleri soydu, yetmedi yardım malzemelerini çaldı! Hırsızın suç dosyası kabarık çıktı

ADANA’da depremzedelerin otomobilini, 7 cep telefonunu, televizyonu, 2 dizüstü bilgisayarını, tabletini, ses sistemini ve deprem bölgesine giden yardım malzemelerini çalan hırsız tutulandı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay’ın Antakya ilçesinde Ahmet Ş.’nin (42) oturduğu apartman da yıkıldı. Ailesiyle birlikte yıkılan evden sağ çıkan Ahmet Ş., 9 Şubat’ta Mersin’e gitti. Otomobilini bulamayan Ahmet Ş., polise ihbarda bulundu.

Olayla ilgili çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otomobilin kentte olduğunu tespit etti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi’nde şüpheli Mehmet Ali Başkır’ı (24) otomobile binerken yakaladı.

Şüpheli gözaltına alınıp emniyete götürülürken, otomobilde yapılan aramada ise 7 cep telefonu, televizyon, 2 dizüstü bilgisayar, tablet, ses sistemi, ameliyat malzemesi, 80 paket sigara, tespih ve takı eşyaları, poşetlere doldurulmuş kıyafetler, farklı kişilere ait 3 cüzdan ve 5 kimlik ele geçirildi.

Polisin irtibata geçtiği kimlik sahiplerinin depremzede olduğu, 6 Şubat gecesi çantalarını araçlarına bıraktıktan sonra yakınlarının bulunduğu enkazın başına gittikleri, geri döndüklerinde ise eşyalarının çalındığını fark ettiklerini söylediği öğrenildi. Ele geçirilen malzemelerin ise deprem bölgesinden çalındığı tespit edildi.

Suç dosyası kabarık çıktı

Şüpheli Başkır’ın ise ‘uyuşturucu ticareti’, ‘hırsızlık’, ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’, ‘mala zarar verme’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından 22 kaydının bulunduğu saptandı. Emniyetteki ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddeden Mehmet Ali Başkır, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.