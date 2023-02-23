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Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık ücretsiz olacak

Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık ücretsiz olacak

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle, afetzedelerin kamu kurum ve kuruluşlarında konaklamaları ücretsiz oldu. Söz konusu karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Türkiye 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkımlara neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin açtığı yaraları sarmaya çalışıyor. 40 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybetti 'asrın felaketi' olarak da anılan depremler sonrası afetzedelerin kamu kurum ve kuruluşlarında konaklamaları ücretsiz oldu.

Söz konusu karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

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