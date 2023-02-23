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Edirne'de köy kahvehanesinde dehşet! Ölenler ve yaralılar var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Edirne'de köy kahvehanesinde dehşet! Ölenler ve yaralılar var

EDİRNE’nin İpsala ilçesinde kahvehanede yaşanan kavgada muhtar ile akrabası silahlı vurularak hayatını kaybetti. Feci olay sonrası saldırgan 2 kişiyi daha yaralayıp kayıplara karıştı.

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Olay, Kumdere köyünde akşam saatlerinde kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.T. ve Kumdere Köyü Muhtarı Hüseyin Karabatan arasındaki başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada R.T., Karabatan’ı silahla vurdu. O sırada kavgayı ayırmaya çalışan akrabası H.K. de aynı silahtan çıkan kurşunla vurularak hayatını kaybetti.

Köyde dehşet saçmaya devam eden R.T. daha sonra da L.G. ve H.K. isimli iki kişiyi daha vurarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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