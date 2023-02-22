Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Kesintisiz olarak devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da deprem öncesi verilen evde sağlık hizmetinin deprem sonrasında da kesintisiz bir şekilde devam ettiğini duyurdu.

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Hatay’da depremden önce evde sağlık hizmeti alan hastalar deprem sonrası süreçte de bu hizmeti kesintisiz şekilde almaya devam ediyor. Şehirde faaliyet gösteren 112 acil sağlık ekipleri hastaların evlerine giderek rutin tedavilerini yapıyor, ilaçlarını teslim ediyor.

Ekipler deprem sonrasında da evde sağlık hizmetine devam ediyor

Hatay’da evde sağlık hizmeti alan bir hasta glukometre cihazının bozulduğunu ve yeni bir cihaza ihtiyacı olduğunu bildiriyor. Ambulansları koordine eden 112 komuta merkezi aldığı çağrı üzerine kısa sürede cihazı temin edip bir ekiple hastaya yolluyor. Hastanın testlerini yapan ekip ilaçları ve cihazı hastaya teslim ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada evde sağlık hizmeti kapsamında verilen hizmetlerin deprem sonrası da aralıksız devam ettiğini açıkladı.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hatay’da daha önce evde sağlık hizmeti kapsamında verilen hizmetler, 112 Acil Sağlık ekiplerimizce kesintisiz şekilde devam ettiriliyor. Bir şeker hastamıza haber vermesi üzerine Glukometre Cihazının yenisinin götürülmesi, test yapılıp ilacının teslim edilmesi örneklerden biri."