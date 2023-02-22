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Temel Karamollaoğlu'ndan 'tek tek not alıyoruz' diyen Devlet Bahçeli'ye tepki: Defterimizi tutuyoruz

Temel Karamollaoğlu'ndan 'tek tek not alıyoruz' diyen Devlet Bahçeli'ye tepki: Defterimizi tutuyoruz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Tek tek not alıyoruz” çıkışına tepki göstererek, "Hodri meydan! Biz de vatandaşlarımız da notlarımızı aldık, defterimizi tutuyoruz!” dedi.

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Kahramanmaraş merkezli iki deprem sonrası iktidar ile muhalafet arasında deprem üzerinden sert suçlamalar sürüyor.

Muhalefet yaşananlardarn iktidarı sorumlu tutarken iktidar kanadı "not alıyoruz" çıkışıyla karşılık veriyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in “Not alıyoruz” çıkışına benzer bir açıklama yaptı.

Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Depremden menfaat devşirmenin arayışında olanlar ahlaksızlığın markalarıdır. Bunları tek tek not aldığımız da bilinmelidir. Siyaseti makul, medeni ve milli ilkelere müzahir yapmaktan aciz olanlar temelsiz eleştirilerini yapmadan önce aynaya bakmalıdırlar” şeklindeki açıklamalarına tepki gösteren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu resti çekti.

Karamollaoğlu sosyal medya platformu Twitter üzerinde bulunan hesabından yaptığı paylaşımda “Beyefendiler not alıyorlarmış, tek tek defter tutuyorlarmış! Uzmanların dile getirdiklerini not almayanlar, yapılacak hazırlıkların defterini tutmayanlar; elbette ancak bunları not alır! Hodri meydan! Biz de vatandaşlarımız da notlarımızı aldık, defterimizi tutuyoruz!” ifadelerini kullandı.

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