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RTÜK Halk TV Tele 1 ve Fox TV'ye deprem yayını cezası kesti

RTÜK Halk TV Tele 1 ve Fox TV'ye deprem yayını cezası kesti

RTÜK CHP'li üyesi İlhan Taşcı, RTÜK'ün Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın deprem bölgesinden katıldığı yayın nedeniyle Halk TV'ye 5 yayın durdurma ve yüzde 5 para cezası verdiğini duyurdu.

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Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), geçen hafta gündeme gelen 'deprem yayınlarına ceza' için toplandı.

RTÜK'ün CHP'li üyesi İlhan Taşcı, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın deprem bölgesinden katıldığı yayın nedeniyle Halk TV'ye 5 yayın durdurma yüzde 5 para cezası verdiğini Twitter hesabından duyurdu.

İlhan Taşcı'nın paylaşımları şöyle:

RTÜK, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın deprem bölgesinden katıldığı yayın nedeniyle Halk TV’ye; Merdan Yanardağ ile Emre Kongar’ın 18 Dakika programında depremle ilgili sağcı iktidar eleştirisi nedeniyle de Tele 1’e % 5 para 5 kez de program durdurma cezası verdi.

Fox’ta Orta Sayfa ile Halk TV’de Büyük Felaket Özel Yayın programına özgürce kanaat oluşumunu engellemekten %3’er para cezası verildi. Tüm bu cezalar deprem sonrası yorum ve haberlere dayandırıldı.

Cafer Mahiroğlu: Halk TV haberciliğe devam edecek

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, RTÜK cezalarına tepki gösterdi: Mahiroğlu, "RTÜK yine şaşırtmadı, 3 ayrı ceza kesti. Yasakçı zihniyeti eleştirerek iktidara gelenler şimdi her şeyi yasaklıyor, itaat etmemizi bekliyor. Bizim bağlılığımız Türk halkına ve demokrasiye. HALK TV haberciliği devam edecek. RTÜK istedi diye Türkiye habersiz kalmayacak #susmayacağız" dedi.

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