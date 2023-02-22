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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aleyna Ölmez'e verdiği sözü tuttu; depremzede çocukları hastanede ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aleyna Ölmez'e verdiği sözü tuttu; depremzede çocukları hastanede ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremin 248. saatinde enkaz altından sağ olarak kurtarılan Aleyna Ölmez'i telefonla arayarak ziyaret etme sözü vermişti. Sözünü tutan Erdoğan, hastaneye giderek Aleyna ve 5 depremzedenin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Erdoğan, yaklaşık 45 dakika süren ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonucu enkaz altından 248 saat sonra kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Erdoğan, “İnşallah en yakın zamanda bir arada oluruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun kızım” demişti.

Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte, tedavisi devam eden Aleyna Ölmez'i ziyaret etmek için Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'ne gitti.

Erdoğan, Aleyna'nın yanı sıra 5 depremzedenin sağlık durumu hakkında da doktorlardan bilgi aldı. Erdoğan, yaklaşık 45 dakika süren ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.

Erdoğan hastane çıkışı vatandaşlarla da uzun bir süre sohbet etti.  Erdoğan'ın buradan Etlik Şehir Hastanesi'ne giderek diğer depremzede vatandaşları ziyaret etmesi bekleniyor.

Aleyna'nın sağlık durumu nasıl?

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, enkaz altından 248 saat sonra kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'in tedavisiyle ilgili, "Morali de yüksek, genel durumu da iyi. İnşallah bugünde servise çıkarmayı planlıyoruz" dedi.

"Ağrın var mı kızım?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Aleyna'yı telefonla arayarak “Ağrın var mı kızım?” diye sormuştu. Aleyna “Çok hafif. Atlattım” yanıtını vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “Elhamdülillah. Biliyorsun, hastaların duası makbuldür. Senin ismin de çok güzel. Cumhurbaşkanlığında çalışma odamda senin bu isminle ‘Aleyna’ levhası var” demişti.

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