Engin Ardıç'tan Kılıçdaroğlu'na: 'AK Parti seçmenleri öldüler, oylar bana kaldı’ diye sevinmesin

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından seçimlerin erteleneceği iddialarını kaleme alan Sabah yazarı Engin Ardıç, tartışılacak ifadeler kullandı.

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Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Türkiye yaralarını sarmaya çalışıyor. Enkazlar kaldırılırken deprem üzerinden iktidar ve muhalefetin karşılıklı suçlamaları devam ediyor.

Sabah yazarı Engin Ardıç, Bülent Arınç'ın sözlerine inanarak hükümeti seçimi ertelemeye çalışmakla suçlayan muhalefete tepki gösterdiği "Hopursan da bopursan da" başlıklı yazısı sosyal medyada gündem oldu.

"Kılıçdaroğlu, hiç boşuna "AK Parti seçmenleri öldüler, oylar bana kaldı" diye sevinmesin"

Seçimlerin zamanında yapılacağını yazan Ardıç, depremin bölgede seçim sonuçlarını etkileyip etkilemeyeceği tartışmalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Örnek... Hatay'dan 11 milletvekili çıkıyormuş.

Binlerce kişi öldü, binlerce kişi de başka bir ile göç etti...

Ama Hatay'dan gene 11 milletvekili çıkacak.

Ne kadarı iktidara gider ne kadarı muhalefete, bu da ayrı bir konu ve bizi pek fazla da ilgilendirmez.

Kılıçdaroğlu, hiç boşuna "AK Parti seçmenleri öldüler, oylar bana kaldı" diye sevinmesin. Genel sonuç değişmeyecek."

Engin Ardıç'ın yazısının tamamı