Fazıl Say, İstanbul depremi uyarılarına kızdı: Anladık öleceğiz

Beklenen İstanbul depremine ilişkin yapılan uyarılara ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından sitem etti. Say yaptığı paylaşımda, "İnsan bir kere ölür, biz bin kere ölüyoruz. Anladık, öleceğiz" dedi.

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6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 11 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Depremlerde can kaybı ise son olarak 42 bin 310 kişi olarak açıklandı. Ağır yıkımların yaşandığı illerin başında gelen Hatay'da depremin 15. gününde 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde art arda iki deprem daha meydana gelmişti.

Depremlerin ardından olası İstanbul depremiyle ilgili açıklama yapan uzmanlar, üst üste uyarılarda bulundu. Fazıl Say da günlerdir yapılan uyarılara tepki gösterdi.

"Yeter! Bin kere ölüyoruz"

Sosyal medya ve televizyonda olası İstanbul depremiyle ilgili yapılan uyarılara sitem eden Fazıl Say, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Daha bir deprem bitmeden bir diğeri başlıyor o da bitmeden bir sonraki konuşuluyor! Yeter! İstanbul depremi! İnsan, 1 kere ölür. Biz 1000 kere ölüyoruz, şu bitik psikolojide, şu çaresizlikte. Ne olacak? 5 günde 3 milyon bina depreme dayanıklı hale mi gelecek? Anladık! Öleceğiz."

Deprem uyarılarına tepki gösteren bir isim de oydu