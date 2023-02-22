BIST 5.125
DOLAR 18,88
EURO 20,09
ALTIN 1.113,45
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Zehir tacirleri bunu da yaptı: Çocuk şekerine enjekte etmişler

Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Zehir tacirleri bunu da yaptı: Çocuk şekerine enjekte etmişler

İSTANBUL'da son üç haftada uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde 12 farklı ilçede düzenlenen operasyonlarda toz, likit ve hap türünde toplam 1 ton 63 kilo 60 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucunun bir kısmının elektronik sigara ve yumuşak şekerlere enjekte edildiği tespit edilirken, söz konusu baskınlarda 4’ü yabancı uyruklu 28 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçu ile ilgili suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi.

Narkotik polisi tarafından 29 Ocak ile 21 Şubat tarihleri arasında Bahçelievler, Avcılar, Şişli, Bakırköy, Beylikdüzü, Esenyurt, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Kağıthane, Ümraniye, Arnavutköy ve Kadıköy ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda; 670 kilo 660 gram sıvı metamfetamin, 109 kilo 620 gram kristal metamfetamin, 117 kilo 890 gram marijuana, 66 kilo 300 gram kokain, 42 kilo 100 gram sentetik kannabinoid, 28 kilo 750 gram toz esrar, 5 kilo 300 gram likit esrar, 14 bin 900 adet ecstasy hap, 1 kilo 155 gram ectasy hap tozu ve 36 kilo kimyasal madde ele geçirildi.

Baskınlarda 4’ü yabancı uyruklu 28 şüpheli gözaltına alınırken, 1 ruhsatsız tabancaya da el konuldu.

Çocuk şekeriyle uyuşturucu ticareti

Toplam 1 ton 63 kilo 60 gram uyuşturucu maddenin, hassas burunlu dedektör köpeklerle ele geçirildiği operasyonlarda, 'elektronik sigara likidinde uyuşturucu ticareti' görenleri hayrete düşürdü. 

Uyuşturucu tacirlerinin, sıvı esrar maddesini elektronik sigara aparatına doldurarak müşterilerine pazarladıkları ortaya çıkarken, çocukların kullandıkları yumuşak şekerlerin içine de şırınga ile enjekte ettikleri tespit edildi.

Öte yandan, aynı zaman aralıklarında İstanbul genelinde ilçe ve asayiş ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda ve operasyonlarda ise 2 bin 939 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Yakalanan şüphelilerin 363'ünün ise çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandıkları aktarıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Görenler ilk başta TV ünitesi zannediyor, deprem korkusuyla evine bakın ne yaptı
Foto Galeri Görenler ilk başta TV ünitesi zannediyor, deprem korkusuyla evine bakın ne yaptı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
OHAL ilan edilen illere ilişkin flaş kararlar Resmi Gazete'de
OHAL ilan edilen illere ilişkin flaş kararlar Resmi Gazete'de
İstanbul'daki 2000 sonrası binalar için yeni karar! Ekrem İmamoğlu duyurdu
İstanbul'daki 2000 sonrası binalar için yeni karar! Ekrem İmamoğlu duyurdu
"Bari depremde, afette torpil, kayırmacılık yapmayın"! Villasının yanına AFAD çadırı kurdu
"Bari depremde, afette torpil, kayırmacılık yapmayın"! Villasının yanına AFAD çadırı kurdu
Artvin'de feci olay! Yamaçtan kopan kayalar minibüse isabet etti yaralılar var
Artvin'de feci olay! Yamaçtan kopan kayalar minibüse isabet etti yaralılar var
Sürücüler dikkat! Kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Sürücüler dikkat! Kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Ankara’da deprem riski var mı? Kritik tespit açıklandı
Ankara’da deprem riski var mı? Kritik tespit açıklandı
Jeoloji mühendisi Saros Körfezi'ne dikkat çekti: Tehlikenin en büyük olduğu yerlerden bir tanesi
Jeoloji mühendisi Saros Körfezi'ne dikkat çekti: Tehlikenin en büyük olduğu yerlerden bir tanesi
Eşiyle kızını kaybeden adam yaşarken "öldü" şimdi de tekrar hayata döndü
Eşiyle kızını kaybeden adam yaşarken "öldü" şimdi de tekrar hayata döndü
Deprem sonrası kiracılara sözleşme uyarısı! Feshedebilirsiniz, tek şartı ise...
Deprem sonrası kiracılara sözleşme uyarısı! Feshedebilirsiniz, tek şartı ise...
Deprem bilimci Naci Görür uyardı: 10-15 yıl sürer Türkiye diz çöker
Deprem bilimci Naci Görür uyardı: 10-15 yıl sürer Türkiye diz çöker
Uzman isimden 6 büyüklüğünde deprem uyarısı! O fay hattına dikkat çekti
Uzman isimden 6 büyüklüğünde deprem uyarısı! O fay hattına dikkat çekti
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kızılay üzerinden yüklendi! "Kızılay’in içini boşaltıp, AFAD’ı arpalığa çevirdin"
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kızılay üzerinden yüklendi! "Kızılay’in içini boşaltıp, AFAD’ı arpalığa çevirdin"