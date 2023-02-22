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"Bari depremde, afette torpil, kayırmacılık yapmayın"! Villasının yanına AFAD çadırı kurdu

"Bari depremde, afette torpil, kayırmacılık yapmayın"! Villasının yanına AFAD çadırı kurdu

GAZİANTEP'ten sonra Şanlıurfa'dan da çadır torpili görüntüleri geldi. CHP milletvekili Mahmut Tanal, "Depremzedeler günlerdir çadıra ulaşmazken AKP'li yönetici depremden etkilenmeyen köydeki evinin bahçesine AFAD çadırı kurabiliyor. Bari depremde, afette torpil, kayırmacılık, ayrımcılık yapılmasın!" diye tepki gösterdi.

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Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından en çok eksikliği hissedilen şey çadır oldu. Hatay'da dün meydana gelen 6.4 ve 5.8’lik depremlerde birçok bina yıkılırken, vatandaşlar ve belediye başkanları "çadır olmadığı için evlerine girenler enkaz altında kaldı" diye isyan etti. Her yerden "çadır yok" eleştirileri gelirken, Şanlıurfa ve Gaziantep'ten tepki çeken iki çadır görüntüsü geldi. 

Köydeki villanın bahçesine AFAD çadırı...

CHP milletvekili Mahmut Tanal, "Depremzedeler günlerdir çadıra ulaşmazken AK Partili bir yöneticinin depremden etkilenmeyen köydeki lüks evinin bahçesine AFAD çadırı kurabiliyor. Bari depremde, afette torpil, kayırmacılık, ayrımcılık yapılmasın!" tepkisini gösterdi. Tanal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Evleri yıkılan, dışarıda kalan depremzedeler günlerdir çadıra ulaşmazken, Şanlıurfa’da AKP Karaköprü ilçe yöneticisi, depremden etkilenmeyen köydeki evinin bahçesine AFAD çadırı kurabiliyor. AKP'li yönetici, çadırı kolayca temin ederken neden hâlâ deprem bölgelerinde mağdur vatandaşlar çadıra ulaşmaz? Bu arada olayın duyulması üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, AKP Karaköprü ilçe yöneticisinin evinin bahçesindeki çadırı söküp götürdü. Bugün depremin 17. günü. Hâlâ "Çadır nerede?" diye soruyoruz. AKP'li yöneticinin ulaştığı AFAD çadırını, depremzedeler neden hâlâ bulamıyor?" 

Lüks bağ evinin bahçesine AFAD çadırı kurdu

Gaziantep'te Mercedes Marka otomobili olan bir kişinin, AFAD çadırını kendi bağevine kurdurup yanına da lüks aracını park etmesi "Millet çadır bulamadığı için hasarlı evlerine girmek zorunda kalırken bu nasıl oluyor? İhtiyaç sahipleri çadır bulamazken, bu nasıl olur?" tepkilerine neden oldu. 

Kerem Kınık o paylaşımını sildi


Kızılay Başkanı Kerem Kınık, çadır eleştirileri üzerine Twitter hesabı üzerinden bölgedeki Kızılay çalışanları ve gönüllülerinin çadırlarının depremzedelere verildiğini açıkladı. Kerem Kınık, çok daha fazla tepkiyle karşılaşınca paylaşımını silmek zorunda kaldı. 

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