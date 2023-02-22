Artvin'de feci olay! Yamaçtan kopan kayalar minibüse isabet etti yaralılar var
Artvin'den feci bir haber geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları bir minibüse isabet etti. Kayalar nedeniyle 4 kişi yaralandı.Abone ol
Yusufeli-Artvin kara yolunun Deriner Barajı-3 tüneli çıkışı mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları, Artvin Barajı'nda görevli personeli taşıyan servis minibüsünün üzerine düştü.
Aracın ön kısmına isabet eden ve içine giren kayalar nedeniyle 4 kişi yaralandı. Yaralılar Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.