BIST 5.125
DOLAR 18,88
EURO 20,09
ALTIN 1.113,45
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Artvin'de feci olay! Yamaçtan kopan kayalar minibüse isabet etti yaralılar var

Artvin'de feci olay! Yamaçtan kopan kayalar minibüse isabet etti yaralılar var

Artvin'den feci bir haber geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları bir minibüse isabet etti. Kayalar nedeniyle 4 kişi yaralandı.

Abone ol

Yusufeli-Artvin kara yolunun Deriner Barajı-3 tüneli çıkışı mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları, Artvin Barajı'nda görevli personeli taşıyan  servis minibüsünün üzerine düştü.

Aracın ön kısmına isabet eden ve içine giren kayalar nedeniyle 4 kişi yaralandı. Yaralılar Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sürücüler dikkat! Kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Sürücüler dikkat! Kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Ankara’da deprem riski var mı? Kritik tespit açıklandı
Ankara’da deprem riski var mı? Kritik tespit açıklandı
Jeoloji mühendisi Saros Körfezi'ne dikkat çekti: Tehlikenin en büyük olduğu yerlerden bir tanesi
Jeoloji mühendisi Saros Körfezi'ne dikkat çekti: Tehlikenin en büyük olduğu yerlerden bir tanesi
Eşiyle kızını kaybeden adam yaşarken "öldü" şimdi de tekrar hayata döndü
Eşiyle kızını kaybeden adam yaşarken "öldü" şimdi de tekrar hayata döndü
Deprem sonrası kiracılara sözleşme uyarısı! Feshedebilirsiniz, tek şartı ise...
Deprem sonrası kiracılara sözleşme uyarısı! Feshedebilirsiniz, tek şartı ise...
Deprem bilimci Naci Görür uyardı: 10-15 yıl sürer Türkiye diz çöker
Deprem bilimci Naci Görür uyardı: 10-15 yıl sürer Türkiye diz çöker
Uzman isimden 6 büyüklüğünde deprem uyarısı! O fay hattına dikkat çekti
Uzman isimden 6 büyüklüğünde deprem uyarısı! O fay hattına dikkat çekti
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kızılay üzerinden yüklendi! "Kızılay’in içini boşaltıp, AFAD’ı arpalığa çevirdin"
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kızılay üzerinden yüklendi! "Kızılay’in içini boşaltıp, AFAD’ı arpalığa çevirdin"
Depreme yakalanan milletvekili: Birbirimize sarıldık, salavat ve şehadet getirdik
Depreme yakalanan milletvekili: Birbirimize sarıldık, salavat ve şehadet getirdik
Ziraat Bankası'ndan kredi borcuna erteleme: Depremzede çiftçi için süre 1 yıl uzatıldı
Ziraat Bankası'ndan kredi borcuna erteleme: Depremzede çiftçi için süre 1 yıl uzatıldı
Panik yaratan deprem! Son deprem Bingöl'de oldu! Kaç şiddetinde AFAD duyurdu
Panik yaratan deprem! Son deprem Bingöl'de oldu! Kaç şiddetinde AFAD duyurdu
Türkiye'ye vefasını gösterdi Afrikalı öğrenci yaptığı bağışla gönülleri fethetti
Türkiye'ye vefasını gösterdi Afrikalı öğrenci yaptığı bağışla gönülleri fethetti