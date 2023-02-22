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Deprem bilimci Naci Görür uyardı: 10-15 yıl sürer Türkiye diz çöker

Deprem bilimci Naci Görür uyardı: 10-15 yıl sürer Türkiye diz çöker

Prof. Dr. Naci Görür, “İstanbul depremi geliyor, dikkatli olun!" uyarısında bulundu. 59 bin binanın dirençli olmadığını söyleyen Görür, "500 bin kişiye tekabül ediyor" dedi. İstanbul depreminin ardından ekonomiye değinen Görür, Ekonominin deprem öncesi duruma döndürülmesi de çok zordur ve 10-15 yıl sürer. Türkiye diz çöker, ekonomik anlamda bağımsızlığını yitirir" ifadelerini kullandı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerle yasa boğulurken Pazartesi akşamı da Hatay'da peş peşe şiddetli depremler meydana geldi.

Deprem konusu Türkiye'nin ana gündem maddesi haline gelirken olası “büyük İstanbul depremi”nin verdiği korku da yüreklerdeki yerini koruyor.

Olası “büyük İstanbul depremi” konusuna dair Millî Gazete'ye açıklamalarda bulunan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, çok önemli ifadeler kullandı.

İstanbul'da deprem geliyor

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, gazetemize yapmış olduğu açıklamalarda, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin gerçekleşeceğini öncesinden tahmin ettiğini belirterek, bu durumu defalarca kamuoyu önünde dile getirdiğini kaydetti. Kahramanmaraş merkezli depremlerin bağıra bağıra geldiğini dile getiren Görür, "Kahramanmaraş depremi çok büyük bir deprem. Çok sayıda insanımızı kaybettik. Kahramanmaraş merkezli depremlere dair önceden uyarıda bulunduk. Benzer uyarıyı 1999'dan beri İstanbul için de yapıyoruz. İstanbul'u uyarıyoruz. Deprem geliyor. Dikkatli olun" ifadelerini kullandı.

"En az Maraş depremi kadar hasar olur"

Olası “büyük İstanbul depremi” konusuna dair Millî Gazete'ye dikkat çeken açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da olması beklenen depremin Kahramanmaraş merkezli depremlerden daha fazla hasara yol açmasından korktuğunu söyledi. Görür, İstanbul'da beklenen depremin gerçekleşmesi halinde çok sayıda can kaybı olacağını, çok sayıda yapının yitirileceğini belirtirken oluşacak bilançonun en az Kahramanmaraş merkezli depremler kadar kötü olacağını vurguladı.

"Ekonomik çark durur"

Prof. Dr. Naci Görür, olası “büyük İstanbul depremi”nin ardından Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını kaybedeceğini de dile getirdi. Görür, konuya dair, "Bir deprem, bir kenti vurduğu zaman o kentin tüm bileşenlerini mahveder. Ekonomi de bunlardan biridir. Marmara, Türkiye'nin en üretken bölgesidir. Türkiye'nin sanayi ağırlığının %60'ı Marmara'dadır. Olası ‘büyük İstanbul depremi'nin ardından ekonomik çark durur. Türkiye'nin can damarı kesilir. Sanayi ve ticaret dünyasından izole oluruz. Ekonominin deprem öncesi duruma döndürülmesi de çok zordur ve 10-15 yıl sürer. Türkiye diz çöker, ekonomik anlamda bağımsızlığını yitirir" dedi.

"En az 59 bin bina depreme karşı dirençli değil"

"Olası 'büyük İstanbul depremi'ne hazırlıklar noktasında geç mi kalındı?" şeklindeki sorumuzu da yanıtlayan Görür, önemli sözler sarf etti. İstanbul'da gerçekleşmesi beklenen depreme hazırlık hususunda geç kalındığını kaydeden Görür, 1999'dan beri bağırdıklarını ama seslerini duyanın olmadığını belirtti. Naci Görür, sözlerinin nihayetinde, "İstanbul'da depreme hazırlık bağlamında bir şeyler yapıldı ama yetmez. İBB, en az 59 binanın depreme karşı dirençli olmadığını söylüyor. Yani bu binalar depremde çökecek. Bu en az 100 bin daire anlamına gelir. Bu da 500 bin kişiye tekabül ediyor. Bu işin şakası yok. Bu iş bu denli ciddi iken bizim kaplumbağa hızıyla hareket etmemiz anlaşılır değil" sözlerini sarf etti.

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