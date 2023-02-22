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Enkaz altında 3 gün kaldı! İş makinesi çalışırken tesadüfen bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Enkaz altında 3 gün kaldı! İş makinesi çalışırken tesadüfen bulundu

ADIYAMAN’da depremde enkaz altında kalan Zabit Babacan kepçe operatörü çalışırken ‘Buradayım’ diye bağırması sonucu ağır yaralı olarak kurtarıldı.

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Kahramanmaraş merkezli depreme Babacan ailesi Adıyaman’da 8 katlı apartmanda yakalandı. Depremden 3 çocuğu ve eşi sağ olarak kurtulan Zabit Babacan (41) enkaz altında kaldı. Enkazda depremin 3.’ncü günü kepçe operatörü çalışırken Babacan’ın ses vermesi üzerine kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu Babacan ağır yaralı olarak kurtarıldı. Babacan’ın beton altında kalarak ezilen iki bacağı diz üstünden, sol kolu ise dirsek üzerinden ampute edildi. 

“Kepçeyi durdurdular beni kurtardılar”

Hap içmek için yataktan kalktığı sırada depreme yakalandığını belirten Babacan, “Ev, biranda çıkan çatırtı seslerinin ardından yıkıldı. Üzerime molozlar düştü, bağırdım kimse duymadı. O anda ölümü hissettim. Rahmetli babamın yanına gidiyorum dedim. Depremin 3.’ncü günü kepçe çalışırken “Ben buradayım” diye bağırdım. Kepçeyi durdurdular beni kurtardılar. Sol ayağım biraz iyi idi, diğer ayağım ile sol kolum ezilmişti. Gözümü hastanede açtım” dedi.

Babacan, ”Ben bu halde enkazdan çıktım. Doktorlar birkaç ay sonra protez takılabileceğini söyledi. Durumu iyi olan insanlardan protez yaptırılması için yardım istiyorum” diye konuştu.

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