Bir ay önce Milyoner'de yarışmıştı kendini sevdirmişti! O da depremde can verdi

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremlerden acı haberler gelmeye devam ediyor. Yaklaşık bir ay önce Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı Simay Atlı'nın depremde enkaz altında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

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Çok sayıda vatandaşımızı yitirdiğimiz Kahramanmaraş'ta depreme yakalananlar arasında 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmacısı Simay Atlı da vardı.

Annesi ile birlikte yaşamını yitirdi

Psikoloji okuyan 21 yaşındaki Simay Atlı, Kahramanmaraş'ta çöken Penta Park'ta oturuyordu. Simay Atlı ve annesinin çöken binada hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Sempatik tavırlarıyla izleyicilerin yüzünü güldüren Atlı, hafızalara kazınmıştı.

Yarışmaya ablasıyla birlikte katılan Simay'ın 5 bin lira değerindeki 4'üncü soruda karşısına 'Hangisi, William Shakespeare'in "Julius Caesar" adlı eserinde geçen bir cümledir?' sorusu çıkmıştı.