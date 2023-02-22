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Deprem uzmanı Hüseyin Öztürk uyardı riskli ilçeleri açıkladı: 7 büyüklüğünde bir deprem olabilir

Deprem uzmanı Hüseyin Öztürk uyardı riskli ilçeleri açıkladı: 7 büyüklüğünde bir deprem olabilir

Artçı sarsıntılar sürerken deprem uzmanı Hüseyin Öztürk yeni depremin nerede olacağına yönelik olası ihtimalleri açıkladı. Öztürk depremin büyüklüğünün 7.0 büyüklüğünde olabileceğinin altını çizdi. Yeni depremler hangi şehirlerde olabilir?

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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen iki büyük depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Bölgede artçılar sürerken büyük deprem beklenen iller için de uzmanlardan peş peşe uyarılar geliyor.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Hüseyin Öztürk, Ahaber'de bölgede yaşanan depremleri yorumlarken yeni deprem için bir bölgeyi işaret etti:

"Buradaki enerji uzun kalacak"

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından Hatay'daki deprem de bekleniyordu. Bu bölge artık daha aktif ve buradaki enerji uzun süre kalacak. Bir deprem oluşumunun ardından sağı solu kırarak ilerleyecek.

" 7 büyüklüğünde büyük bir deprem olabilir"

Fayın sağı ve solu rahatsız şu an. Burada bir enerjisi patlaması olacak. Başka segmentlerde de kırılmalar olacak. Ama hangisinin kırılacağını bilmiyoruz. 2 büyük deprem etrafına büyük bir enerji saçtı.

Kırılmamış fay hatları mevcut. Yedisu fayı bölgesinde 7 büyüklüğünde büyük bir deprem olabilir. Burada kırılmamış bir fay hattı var. 

Fethiye bölgesinde de hareketli fay hatları var. Buradakiler de patlayabilir. Büyük bir stres transferi var. En kötüye göre planımızı yapmalıyız.

YEDİSU FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

Yedisu fayı, Kuzey Anadolu Fayı'nın doğusunda Erzincan Havzasının doğusu ile Bingöl iline bağlı Yedisu ilçesi arasındadır. 

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