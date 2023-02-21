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Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu'na destek: Yürü Bay Kemal!

Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu'na destek: Yürü Bay Kemal!

Terörden tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP lideri Kılıçdaroğlu ve muhalefete birlik çağrısı yaptı. Demirtaş, ''Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!'' ifadelerini kullandı.

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HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken bir çıkış geldi. Demirtaş yaptığı paylaşımda, "Yürü Bay Kemal" diyerek CHP liderine destek verdi.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Demirtaş, 'deprem' maskesine sığınıp aday açıklamayı erteleyen 6'lı koalisyona ültimatom niteliğinde bir açıklama yaparak 'birlik olun' dedi.

Demirtaş, "Yürü Emek ve Özgürlük İttifakı! Yürü Sosyalist Güç Birliği! Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal! Yan yana yürüyün" ifadelerini kullandı.

İttifakı resmiyete dökme çabası

HDP'nin içerisinde olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı ile 6'lı koalisyonun yan yana gelmesi gerektiğini vurgulayan Selahattin Demirtaş'ın saman altından yürütülen ittifakı resmiyete dökme çabası dikkatlerden kaçmadı.

Masaya Kılıçdaroğlu baskısı: "Yürü bay Kemal"

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto etmesi, 6'lı koalisyonun deprem maskesine sığınarak aday açıklamayı ertelemesiyle eşgüdümlü olarak terör tutuklusu Selahattin Demirtaş, "Yürü Bay Kemal" diyerek CHP liderine destek verdi.

Bu durum Demirtaş'ın 6'lı koalisyona yaptığı 'Aday Kılıçdaroğlu olsun' baskısını da net bir şekilde gözler önüne serdi.

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