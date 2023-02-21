Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gaziantep'te 1797 konutun inşa süreci başlıyor

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde hasar tespit çalışmalarında sona gelindiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilde yapılacak 1797 konutun inşa sürecinin yarın başlayacağını duyurdu.

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6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler, yürekleri dağladı.

Geniş bir coğrafyada hissedilerek toplam 11 ili vuran afet, 42 binin üzerinde can aldı.

Devletin tüm imkanları ilk andan itibaren afet bölgelerine seferber edilirken, yurdun dört bir yanından gönüllüler de devlet el birliği ile bölge halkı için harekete geçti. Bu kapsamda bakanlar da görevlendirildikleri şehirlerde çalışmaları yakından takip ederek katkı sağladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da afetten etkilenen illeri tek tek ziyaret ediyor.

Osmaniye'nin ardından Gaziantep'e geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslahiye ilçesinde açıklamalarda bulundu.

"1797 konutun inşası yarın başlıyor"

Yıkılan binaların yerine yapılacak konut çalışmalarına değinen Erdoğan, Gaziantep'e yapılacak 1797 konutun inşa sürecinin yarın başlayacağını duyurdu:

İslahiye'de hasar tespit çalışmalarında sona geldik. Şehirlerimizi yeni bir anlayışla güvenli, huzurlu yerleşim yerleri haline getirmekte kararlıyız.

Şehir merkezlerimizde inşa edeceğimiz 200 bin konuttan jeoloji ve zemin etütleri tamamlanan yerlerdeki ilk sözleşmeleri imzaladık.

Nurdağı'nda 456, İslahiye'de 399, Kilis merkezde 645 ve Adıyaman Kahta'da 287 olmak üzere toplam 1797 konutun inşa süreci hemen yarın başlıyor.