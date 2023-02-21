Semt pazarlarında Yüzde 150'ye varan artış

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgedeki sera ve tarlalar da büyük hasar gördü. Ürün lojistiğinde yaşanan aksamaların etkisiyle İstanbul’da semt pazarlarında fiyatlar yukarı fırladı.

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetinde yaşanan depremlerin ardından sebze fiyatları yükselişe geçti. Deprem ile birlikte seralar hasar görürken, çiftçiler ise tarlalara giremedi.

Esnaf, sebze fiyatlarında yüzde 150 oranında artışların yaşandığını belirtilirken, deprem sonrası yaşanan ters göç nedeniyle de önümüzdeki dönemde rekoltelerde azalma olabileceği uyarısı yapıldı.

Deprem, çevre illeri de etkilerken yollarda yaşanan yoğunluk ise ürün tedariki olumsuz etkilendi.

Yüzde 150 artış oldu

Maydanoz, dereotu, ıspanak, pırasa, beyaz lahana, roka gibi ürünlerin çoğu deprem bölgesinden gelirken, bu ürünlerde yüzde 150 civarında artış oldu.

Fiyat artışının 3-5 gün geçerli olduğunu belirten hal esnafı, daha sonrasında ise fiyatların normale başladığını söyledi.

Sebzelerin çoğu deprem bölgesinden

Hale gelen ürünlerin birçoğunun deprem bölgesinden geldiğini belirten hal esnafları, özellikle bu mevsimde maydanoz, dereotu, ıspanak, pırasa, beyaz lahana, roka gibi ürünlerin çoğunun deprem bölgesinden geldiğine dikkat çektiler.

Afetten kaynaklı kimsenin bu ürünleri toplamaya zaman ve gücünün olmadığı belirtilirken, ürünlerde yüzde 150 civarında artış olduğu ifade edildi.

Ürün azlığından dolayı bir demet maydanozun fiyatı ise geçtiğimiz hafta 25 TL’ye kadar çıktı.