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İran para birimi çöktü 1 dolar 50 bin tümen oldu

İran para birimi çöktü 1 dolar 50 bin tümen oldu

Rusya'ya silah gönderildiği iddiaları ve nükleer programı gibi nedenlerle yaptırım uygulanan komşu ülke İran'da dolar yerinde durmuyor. Dolara karşı İran tümeni resmen çöktü. Dolar kuru 50 bin tümeni aştı.

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Ukrayna'ya karşı Rusya'ya silah gönderildiği iddialarıyla gündeme gelen ve nükleer program nedeniyle yaptırım uygulanan İran'da dolar kuru yerinde durmuyor. Komşu ülkede serbest piyasada doların satış kuru 50 bin 100 tümene ulaşarak ilk kez psikolojik eşik sayılan 50 bin tümeni aştı.

İran'da 1 ABD doları, Ocak ayı başlarında yaklaşık 41 bin tümen civarında işlem görüyordu.

Yılbaşından bu yana yüzde 22 değer kaybetti

Yaşanan düşüşle birlikte böylece İran'ın ulusal para birimi, yılbaşından bu yana dolar karşısında yüzde 22 oranında değer kaybetti.

ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çekilmesinden bu yana geçen beş yıl içinde sektörün dolar değer kaybı %700'ü aştı. İran'da dolar, Mayıs 2018'de 6.000 bölümündeydi.

Son aylarda Avrupa Birliği'nin (AB), özellikle güvenlik güçlerinin ülkedeki protestolara müdahale etmesi, Ukrayna ile savaşta kullanılmak üzere Rusya'ya silah göndermesi üzerine Tahran'a yaptırımlar uygulamaya başladığı iddia edildi. onun nükleer programı.

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