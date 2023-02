Cumhurbaşkanı Erdoğan 'devlet nerede' diyenlere saydırdı: Be ahlaksız, be namussuz, be adi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte gittiği Osmaniye'de depremle ilgili çalışmaları ve bölgedeki durumu inceledikten sonra yaptığı açıklamada açtı ağzını yumdu gözünü. Muhalefetin "devlet nerede, Kızılay nerede" eleştirilerini hatırlatan Erdoğan, " Terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz. Kızılay nerede diyor? Be ahlaksız, be namussuz, be adi!" diye çıkıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli depremden etkilenen Osmaniye'de incelemelerde bulundu. Erdoğan ve Bahçeli, Saim Bey Ortaokulu'nun bahçesine kurulan çadır kente girdiler iki lider burada depremzedeler ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere gittiği Osmaniye'de açıklamalarda bulundu.

Dün Hatay merkezli 6,4 ve 5,8 şiddetli depreme biz de Kahramanmaraş'ta yakalandık. 6 Şubat'tan bu yana ardı ardına yaşanan depremler nedeniyle yüreğimize düşen ateşi anlatmak için kelimeler yetersiz kalıyor. Deprem bölgesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bini geçerken, yaralılarımızın sayısı 15 bini aştı. Osmaniye'de bin vatandaşımız defnedilirken, 2 bin 606 vatandaşımız da yaralandı. Bilim insanları 6 Şubat'ta maruz kaldığımız deprem felaketini karada meydana gelen en büyük deprem olarak tespit etti. Dün Hatay ve Kahramanmaraş'ı tekrar ziyaret ettik. Sadece ülkemizin değil, insanlık tarihinin en büyük tabii felaketlerinden biri ile karşı karşıyayız. Devlet ve millet olarak yaralarımızı sarmaya, yeniden hayata tutunmaya çalışıyoruz. Tüm imkanlarımızı şehirlerimiz için seferber etmiş durumdayız.

"Bunların gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri mühürlü"

Muhalefet devlet yok diyor. Bunların gözü kör, kulağı sağır, kalpleri mühürlü. Devlet ilk andan itibaren vatandaşın imdadına koştu.

"Be namussuz, be ahlaksız, be adi..."

Terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz. Kızılay nerede diyor? Be ahlaksız, be namussuz, be adi! 2.5 milyon insana bu Kızılay sıcak yemeğini ulaştırıyor. Vicdansız. Bu yenilir yutulur bir şey değil.

"1 yıl içinde konutları bitireceğiz"

Kalıcı konut inşası için adımları atmaya başladık. İnşallah biz 1 yıl içinde kalıcı konutları yetiştirip vatandaşlarımızı bu kalıcı konutlara yerleştireceğiz. Bize 1 yıl müsaade edeceksiniz. 1 milyon 123 binanın incelemesi yapıldı.

"Köylerimizi de 1 yılda ayağa kaldıracağız"

Bir müjde de köylerimizde yaşayan vatandaşlarımıza vermek istiyorum. Şehirlerde olduğu gibi köylerde de 1 yılda ayağa kaldırma çalışmasını yapacağız.

"TOKİ konutlarının önemini gördük"

Özellikle 17 Ağustos Marmara Depremi sonrası attığımız adımların ne kadar isabetli ve doğru olduğunu test etme fırsatı bulduk. Adana'da biri çıkmış biz kentsel dönüşüme karşıyız diyor. Kim bu CHP'den bir belediye başkanı. Kentsel dönüşüm olmazsa olmazdır. Bize yeni yeni bedeller ödetmeyin. Bu dönüşümü mutlaka yapmamız lazım. Yataklarımızda huzurlu bir şekilde uyumamız için bunu yapmamız lazım. TOKİ vasıtaları ile yürütülen toplu konutların önemini gördük. Tek bir TOKİ konutu bile hamdolsun yıkılmadı. Çeşitli engellemelere rağmen kentsel dönüşümü yaptığımız yerlerdeki insanlarımız bize teşekkür ediyor. Bu başarıyı deprem bölgesinden başlayarak tüm ülkemize yaymayı hedefliyoruz.

"İhmali olandan hesabını soracağız"

Söz verdiğimiz gibi deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza evlerini 1 yılda teslim edeceğiz. Zemin artı 3 ya da 4 katı geçmeyecek. Köylerimizdeki ihya çalışmalarını da kendi özgün mimarisi ile gerçekleştireceğiz. Bize 1 yıl müsaade etmelerini vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Devlet ile millet arasına fitne sokmak isteyenlere lütfen prim vermeyin. Depremi bahane ederek Türkiye düşmanlığı yapanlara asla fırsat vermeyin. Sizi karamsarlığa sürüklemelerine müsaade etmeyin. Daha önceki depremlerde, yangınlarda, sellerde, hiçbir insanımızı aç ve açık bırakmadıysak depremzedelerin de yanında olacağız. İhmali olan varsa hesabını sormak boynumuzun borcudur. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız.

Nurdağı ve İslahiye'de incelemelerde bulunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ve MHP Lideri Devlet Bahçeli Osmaniye'nin ardından Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerini de ziyaret ederek depremzedelerle bir araya gelecek, deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunacaklar.