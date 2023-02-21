BIST 5.211
DOLAR 18,87
EURO 20,12
ALTIN 1.112,36
HABER /  GÜNCEL

Gaziantep Valiliği duyurdu! Binalardan eşya alımı durduruldu

Gaziantep Valiliği duyurdu! Binalardan eşya alımı durduruldu

Kahramanmaraş merkezli depremler 10 ilde yıkıma sebep oldu. Depremin en çok hissedildiği illerden Hatay'da dün akşam 2 deprem daha oldu. Vatandaşların hasarlı evlerden eşyalarını almasına yönelik valilikten açıklama geldi. Gaziantep Valisi Davut Gül, depremler nedeniyle acil yıkılacak binalara girişin yasaklandığını ve ikinci emre kadar ağır hasarlı binalardan eşya alımının durdurulduğunu açıkladı.

Abone ol

Kahramanmaraş merkezli depremler ve dün gece Hatay'da meydana gelen sarsıntı Gaziantep'te de hissedildi. Artçıların devam etmesi nedeniyle olası yıkım ve çökmelere karşı tedbirler artırıldı. Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ağır hasarlı binalardan eşya alımının durdurulduğunu ve acil yıkılacak binalara girişin yasaklandığını duyuran Vali Gül, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Müstakil ve artçı depremler devam etmektedir. Acil yıkılacak binalara giriş yasaktır. İkinci bir karara kadar ağır hasarlı binalardan eşya alma, kısıtlı sürede girme çıkma tamamen durdurulmuştur.

ÖNCEKİ HABERLER
Vali duyurdu! İkinci bir duyuruya kadar yasaklandı
Vali duyurdu! İkinci bir duyuruya kadar yasaklandı
Göçük altından Avusturya'daki eşini arayarak kurtuldu
Göçük altından Avusturya'daki eşini arayarak kurtuldu
Vladimir Putin'den dikkat çeken çıkış: Nasıl dost olunacağını biliriz sözlerimizi tutarız...
Vladimir Putin'den dikkat çeken çıkış: Nasıl dost olunacağını biliriz sözlerimizi tutarız...
Ailesini depremde kaybetti mobilyacıdan gelen telefonla gözyaşlarına boğuldu
Ailesini depremde kaybetti mobilyacıdan gelen telefonla gözyaşlarına boğuldu
Hulusi Akar'dan Suriyeli açıklaması: Deprem sonrası 20 bini geçti
Hulusi Akar'dan Suriyeli açıklaması: Deprem sonrası 20 bini geçti
Depremde en ağır hasarı orası gördü! "Biz ölümü bekledik"
Depremde en ağır hasarı orası gördü! "Biz ölümü bekledik"
Depremzede aile kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Depremzede aile kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Depremzede annenin sözleri ağlattı: Büyük kızım çadırda sabaha kadar su diye ağladı
Depremzede annenin sözleri ağlattı: Büyük kızım çadırda sabaha kadar su diye ağladı
Depremde kızını ve torununu kaybetti deprem anını anlattı: Ev yatıyor kalkıyor
Depremde kızını ve torununu kaybetti deprem anını anlattı: Ev yatıyor kalkıyor
Basel - Trabzonspor maçını yönetecek isim belli oldu
Basel - Trabzonspor maçını yönetecek isim belli oldu
Edirne Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda flaş gelişme!
Edirne Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda flaş gelişme!
Emlakçılar ağız birliği yaptı, karar aldık dedi duyurdu! Ev kiraları yüzde 40'ı geçmişti...
Emlakçılar ağız birliği yaptı, karar aldık dedi duyurdu! Ev kiraları yüzde 40'ı geçmişti...