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Edirne Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda flaş gelişme!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Edirne Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda flaş gelişme!

Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görevli olan ve rüşvet iddiası ile gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görevli 4 şahsın rüşvet aldığı iddiası üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde jandarma ekipleri tarafından S.A., E.Ç., H.Ö. ve S.S. gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden S.A. ve E.Ç., çıkarıldıkları hakimlikte tutuklandı. H.Ö. ile S.S. ise yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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