Meral Akşener adayın belli olacağı tarihi açıkladı! AK Parti, Bülent Arınç'a bunun için kızgın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından iktidarın seçimi erteleme niyetinin, erteleme kararının lehlerine olmayacağını anlamaları üzerine değiştiğini belirterek, Milet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı tarihi verdi. Akşener, AK Parti kanadının Bülent Arınç'a kızgınlığının nedenini de açıkladı...

Abone ol

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2 Mart’taki altılı masa toplantısının en önemli konusunun ortak aday olacağını söyledi. İktidarın seçimi erteleme kararından vazgeçtiğini belirten Akşener’e göre seçim 14 Mayıs’ta yapılabilir. "Seçimi ertelemeyi düşündüler ama lehlerine olmayacağını anladıkları anda bir an önce yapalım demeye başladılar. Bülent Arınç’a da bu yüzden şimdi kızıyorlar. Seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağını düşünüyorum" diyen Meral Akşener'in Habertürk yazarı Fatih Altaylı'yla söyleşisinin ilgili bölümleri şöyle:

Aday 2 Mart'taki toplantıda belli olur

"Peki sizin, yani Altılı Masa'nın adayı 14 Mayıs’a yetişir mi?” dedim.

Bir “Oh” çekti.

Israr ettim. “Birkaç gün önce yine toplandınız bir gelişme oldu mu?” diye sordum.

“O toplantı deprem gündemli idi. Aday konusu konuşulmadı“ dedi.

“Peki ne zaman konuşulacak?” dedim.

“Umarım ayın 2’sinde yapacağımız toplantıda konuşulur. O toplantının en önemli konusu bu olur herhalde” dedi.

Sesinde bezginlik var ama umudu tam

Sesinde hafif bir bezginlik hissettim.

“Umutsuz gibisiniz” dedim.

“Yok. Olur mu hiç. Siyaseten tek bir hedefimiz var. Bu iktidardan Türkiye kurtulmalı. Bunun için de ne gerekiyorsa yapmalıyız. Umutsuz olma hakkımız da yok, umutsuz olmamızı gerektirecek bir durum da yok.”

“Peki adaylık konusunda oluşmuş bir fikir var mı? 15 gün öncesine oranla daha uzlaşabilir bir yerde mi masanın çevresinde oturanlar” dedim.

Çok net bir yanıt verdi.

Konuşunca bozguncu muamelesi görüyorum

“Fatih Bey, ben konuşunca bozguncu muamelesi görüyorum. Kimseye saygısızlık etmeden, kimseyi kırmamaya çalışıyorum. Ama ne desem kabahat oluyor. Bu yüzden konuşmayacağım. Çünkü bu iktidardan Türkiye’yi kurtarmayı, sizin kızınızın, benim oğlumun, milyonlarca evladımızın güzel bir geleceği olmasının başka çaresi yok. Bunun için susuyorum. Ama şunu bilin. Ben sizinle program yaptığımız gün nerede duruyorsam aynı yerde duruyorum. Türkiye’deki milyonlarca insan nerede duruyorsa orada duruyorum. Milyonlarca genç ne diyorsa, ben onların taleplerini duyuyor ve onu seslendiriyorum. Ama konuşmayacağım.”