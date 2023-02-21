Depremzedeler için harekete geçti: İbrahim Tatlıses Bodrum'daki 5 evini bağışladı!

İmparator lakaplı usta sanatçı İbrahim Tatlıses de evlerini depremzedeler için açtı. Tatlıses Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın çağrısı sonrası Bodrum'daki 5 dairesini 'Evim Yuvan' Olsun kampanyasına bağışladığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şimdi yaraları sarma zamanı" diyen Tatlıses, imkanı olanlara da seslenmeyi ihmal etmedi.

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Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni başlattıkları "Evim Yuvan Olsun" kampanyası ile hayırseverlerin evlerini depremzedelere bedelsiz ya da uygun şartlarda kiralayabileceklerini bildirdi.

Oktay açıklamasında "Türkiye'de yaşayıp ikinci evi olan ya da yurt dışında yaşayıp Türkiye'de ikinci evi olan, kullanmadıkları evlerini veya yazlık evlerini depremzede ailelerin kullanımına bedelsiz olarak sunmak veya evlerini uygun şartlarda depremzede ailelerin oturması için kiralamak isteyen hayırseverlerimiz, gönül rahatlığıyla evimyuvanolsun sitesinden başvurabilirler" dedi.

Bodrum'da 5 evi var

İbrahim Tatlıses bu çağrıdan sonra kızı Dilan Çıtak gibi hemen harekete geçti. İbrahim Tatlıses, Bodrum'daki 5 dairesini Evim Yuvan Olsun kampanyasına bağışladı.

İbrahim Tatlıses, "Evim Yuvam Olsun kampanyasına katılın. Şimdi yaraları sarma zamanı. Ben de Bodrum'daki 5 dairemi depremzedelere açtım. İmkanınız varsa siz de açın" dedi.

Kızı Dilan da evini depremzedelere açmıştı

Türkiye deprem felaketinde büyük kayıplar verirken vatandaşlar da depremzedeler için seferber oldu. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak da evinin kapılarını depremzedelere açtığını duyurmuştu.

Hem depremde yara alan insanlar için hem de hayvanlar için uğraşan Çıtak'ın babası geçtiğimiz hafta yayınlanan ortak yayındaki bağış gecesine çocukları için bağışta bulunmuştu.

"Markaların adına utanmadan..."

Dilan Çıtak ise bu konuda bir paylaşım yaparak ve bazı markalara sitem etmişti. Çıtak paylaşımında "Markaların adını utanmadan bastıra bastıra söyleyerek bağış yapan herkes adına ben utandım" ifadelerini kullanmıştı.

İbrahim Tatlıses'in kızı "Babam dahil şirketleri olup ama sadece çocukları adına bağış yapan ve son harçlıklarını ek gelirlerini bağışlayan herkesin kalbinden öperim" demeyi de ihmal etmemişti.