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Diyanet'ten Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu

Diyanet'ten Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkanlık ve çalışanlarına karşı hakaret eden gazeteci Fatih Altaylı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kuruluna yöneltilen, “Depremzede çocuklar evlat edinilebilir mi?” sorusuna verilen cevaba kasten suizanda bulunarak, sosyal medya hesabından Başkanlık ve personeline yönelik çok ağır hakaretlerde bulunduğu iddiası ile gazeteci Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı sosyal medya platformu Twitter hesabından 17 Şubat'ta yaptığı paylaşımda Diyanet İşleri Başkanlığı ve personeline yönelik ağır ifadeler kullandı. Altaylı'nın bu ifadeleri büyük tepki çekerken, Diyanet İşleri Başkanlığı da bu hakaretlere sessiz kalmadı. 

Diyanet İşleri Başkanlığı I. Hukuk Müşaviri Selami Açan imzasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda, “Şüphelinin twitter sayfası üzerinden aşağılayıcı ifadelerle Başkanlığımız ve çalışanlarına karşı hakaret ederek vatandaşlarımızı ve depremzedelerimizi Başkanlığımıza karşı kışkırtmaya çalışması üzerine Başkanlığımızca suç duyurusunda bulunmak zorunluluğu hasıl olmuştur.” denildi.

Dilekçede, Altaylı’nın, ülkemizin ve vatandaşlarının çok zor dönemlerden geçtiği bugünlerde Diyanet İşleri Başkanlığına ve devlet kuruluşlarına karşı algı ve dezenformasyon yoluyla, Din İşleri Yüksek Kuruluna sorulan bir soruya kurulun, dini bir konuya verdiği ilmi bir cevabı alıntılayarak Diyanet İşleri Başkanlığına ve personeline karşı aşağılayıcı, hakaretamiz söylemlerle saldırmasının Türk Ceza Kanunu anlamında suç teşkil ettiği ifade edildi.

Fatih Altaylı’nın, Diyanet İşleri Başkanlığına ve personeline karşı aşağılayıcı ve hakaret içerikli ifadeleriyle halkı tahrik edici, nefrete ve ayrımcılığa sürükleyecek şekildeki şikayete konu olan paylaşımda bulunmasının toplum nezdinde ve sosyal medyada büyük tepkiye yol açtığı ve halk arasında infiale sebep olduğu kaydedilen suç duyuru dilekçesinde, Altaylı hakkında, soruşturma ve kovuşturma başlatılarak, cezalandırılması talep edildi.

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