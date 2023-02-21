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İstifa etmeyeceğini söyleyen Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan yeni paylaşım üzerindeki bile çakma

İstifa etmeyeceğini söyleyen Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan yeni paylaşım üzerindeki bile çakma

Depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi hakkındaki sözleriyle tepki çeken CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın 'Afrika prensi' paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bu sabah saatlerinde Lütfü Savaş'ın CHP'den istifa edeceği iddia edilmiş, Savaş ise 'Bu serhad şehri en son ben terk ederim' diyerek iddiaları net bir şekilde yalanlamıştı.

Netflix'in Fatih Sultan Mehmet'in hayatını anlattığı belgeselde de kendisine danışılan ve belgeselde rol alan Emrah Safa Gürkan, Twitter hesabından Lütfü Savaş'ın paylaşımını alıntıladı.

Üzerindeki bile çakma

Lütfü Savaş, 16 Şubat'taki paylaşımında 'Afrika Prensi Freedom Jacob Ceasar'a yaşadığımız deprem felaketi sonrası şehrimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum' demişti. Emrah Safa Gürkan, o fotoğraf karesindeki kişinin prens olmadığını belirtirken üstündeki üniformanın bile çakma olduğunu sözlerine ekledi.

İşte tarihçi akademisyen yazar Emrah Safa Gürkan'ın Lütfü Savaş'ın 'Prens' diyerek paylaştığı tweete yanıtı...

Koca kıtanın prensi mi olur?

'Bu adam prens falan değil, zaten ülkenin prensi olur koca kıtanın değil! Bu böyle gece kulübü işletmeciliğinden müteahhitliğe geçen enteresan bir iş adamı... Üstündeki üniforma da çakma. Katkı yapmıştır yapmamıştır onu bilemem de prens diye hani Nijerya kralı, onun oğlu var.'

"Sağlam trollemişler"

Lütfü Savaş'ın paylaşımına tepkiler gecikmedi. Fotoğrafın altına yorum yazan kullanıcılar Başkan Savaş'ı eleştirdiler.  

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