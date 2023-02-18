Giriş katı hariç kolonu yok! 3 büyük deprem gördü 3 katlı bina en ufak hasar yok herkes şaşkın

En son Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde meydana gelen ve Diyarbakır'dan da şiddetli bir şekilde hissedilen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde herhangi bir hasar almadan ayakta durmayı başaran bina görenleri hayrete bırakıyor.