Giriş katı hariç kolonu yok! 3 büyük deprem gördü 3 katlı bina en ufak hasar yok herkes şaşkın
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde giriş katı hariç kolonu olmayan ve yaşanan depremde herhangi bir hasar görmeyen 4 katlı yapı görenleri hayrete düşürüyor. Üst katları çıkma yapıldığı için ilk kata göre daha büyük alana sahip bina, Elazığ/Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde de hasar almamış.
Merkez Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi Kardeşlik Caddesi üzerinde bulunan, alt katı iş yeri, üst katları ile ev olarak kullanılan ve yaklaşık 40 yıl önce inşa edildiği düşünülen apartman ilginç bir görüntü oluşturuyor.
En son Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde meydana gelen ve Diyarbakır'dan da şiddetli bir şekilde hissedilen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde herhangi bir hasar almadan ayakta durmayı başaran bina görenleri hayrete bırakıyor.
Öte yandan kolon olmayan üst katları çıkma yapıldığı için ilk kata göre daha büyük alana sahip bina, 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ/Sivrice merkezli meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde de hasar almamıştı.
Bina sakinlerinden Mahmut Çetin, yakın zamanda bölgede meydana gelen 3 büyük depremde de yapının hasar almadığını belirtti.