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Japon afet uzmanı Moriwaki'den ürküten İstanbul depremi tahmini! Tarih verdi ilçeleri açıkladı

Japon afet uzmanı Moriwaki'den ürküten İstanbul depremi tahmini! Tarih verdi ilçeleri açıkladı

Japon afet uzmanı Yoshinori Moriwaki, beklenen İstanbul depremine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Moriwaki, "Bir fay kırılırsa 7 iki tane kırılırsa 7.5 büyüklüğünde deprem olabilir." ifadelerini kullandı.

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük depremlerde binlerce kişinin hayatını kaybetmesi sonrasında İstanbul'da beklenen olası depremin ne zaman olacağı da merak konusu oldu.

Japon afet uzmanı Yoshinori Moriwaki Haberler'in Youtube kanalına katılarak olası İstanbul depremine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"23 sene içerisinde olabilir"

Moriwaki, İstanbul'da tek bir fay kırılırsa 7, iki fay kırılırsa 7.5 büyüklüğünde deprem beklediklerini ifade etti.

Japon Uzman depremin gerçekleşeceği zamana ilişkin ise yapılan çalışmalara göre "Yüzde 60-70 olasılık ile 23 sene içerisinde olabilir" dedi.

"Boğazının iki yakasının durumu iyi"

Moriwaki ayrıca "İstanbul'da hangi ilçeler depreme daha dayanıklı?" sorusuna ise, boğazın iki yakasının sağlam olduğunu ifade ederken "Beşiktaş, Şişli, Mecidiyeköy ve Ataşehir" iyi dedi.

Moriwaki, Avcılar, Küçükçekmece ve Büyükçekmece'nin ise zeminin yumuşak olduğunu vurguladı.

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