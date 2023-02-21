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YSK illerin milletvekili sayılarını belirledi! Deprem illerinin vekil sayısı değişmeyecek

YSK illerin milletvekili sayılarını belirledi! Deprem illerinin vekil sayısı değişmeyecek

Deprem felaketlerinin ardından seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceği tartışması sürerken, deprem illerinde vekil sayılarının değişmeyeceği belirtildi. Göçler 11 ilin milletvekili sayısını azaltmayacak.

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10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceği tartışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimin 14 Mayıs'a alınması konusundaki kararlılığı sürerken, YSK'da da seçim hazırlıkları devam ediyor.

Milliyet'in haberine göre, YSK’da gerçekleştirilen toplantılarda özellikle depremde büyük yıkım yaşayan Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş gibi illerde seçimle ilgili altyapı sorunları, seçmen göçü, kayıplar nedeniyle seçmen kütüklerinin güncellenmesi, seçmenin sandıkla nasıl buluşturulacağı gibi başlıklar masaya yatırıldı.

Hangi il kaç milletvekili çıkaracak?

YSK, 2022 yılı nüfus sayımına göre illerin çıkaracağı milletvekilli sayılarını belirledi. Buna göre seçimlerde depremden etkilenen Adana 15, Şanlıurfa 14, Gaziantep 14, Diyarbakır 12, Hatay 11, Kahramanmaraş 8, Malatya 6, Adıyaman 5, Osmaniye 4, Kilis 2 milletvekili çıkaracak.

Göç ne kadar büyük olursa olsun

YSK’nın yürüttüğü çalışmaya göre, rakam ne kadar büyük olursa olsun göç veren illerin de, göç alan illerin de seçimlerde çıkaracağı milletvekili sayılarında bir değişiklik olmayacak.

Hatay yine 11 milletvekili çıkaracak

Buna göre, örneğin depremden önce yaklaşık 1 milyon 700 bin nüfusa sahip Hatay seçimlerde 11 milletvekili çıkarabiliyorken, depremden sonra kayıplar ve göçlerle nüfusu ne kadar azalırsa azalsın yine TBMM’ye 11 milletvekili gönderecek.

Başta Mersin ve Antalya olmak üzere yoğun göç alan illere giden depremzedeler seçmen kütüğünü aldırıp oy kullansa bile gittikleri illerin vekil sayısına bir etkileri olmayacak.

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