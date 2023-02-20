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Hatay'da binadaki kediyi kurtarmaya çalışan ekip depreme yakalandı

Hatay'da hafif hasarlı bir binadaki kediyi kurtarmaya çalışan arama kurtarma ekiplerinin depreme yakalandığı anlar kameraya yansıdı.

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Hatay'da meydana gelen peş peşe 2 depremin ardından panik sürüyor.

Halk sokağa dökülmüş durumda.

Kediyi kurtarırken depreme yakalandılar

Arama kurtarma ekibinin depreme yakalandığı o anlar kask kamerasına yansıdı.

Hafif hasarlı binaya bir kediyi kurtarmak için giren ekip, ansızın gelen depremde büyük korku yaşadı.

"Allahım yardım et"

Ekip üyeleri o anlarda "Allahım yardım et." diye dua ettiler.

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