Hatay'da binadaki kediyi kurtarmaya çalışan ekip depreme yakalandı

Hatay'da hafif hasarlı bir binadaki kediyi kurtarmaya çalışan arama kurtarma ekiplerinin depreme yakalandığı anlar kameraya yansıdı.Abone ol
Hatay'da meydana gelen peş peşe 2 depremin ardından panik sürüyor.
Halk sokağa dökülmüş durumda.
Kediyi kurtarırken depreme yakalandılar
Arama kurtarma ekibinin depreme yakalandığı o anlar kask kamerasına yansıdı.
Hafif hasarlı binaya bir kediyi kurtarmak için giren ekip, ansızın gelen depremde büyük korku yaşadı.
"Allahım yardım et"
Ekip üyeleri o anlarda "Allahım yardım et." diye dua ettiler.